數位身分證生變！ 政院：獲國人信賴才推動

行政院秘書長李孟諺表示，數位身分證未來將在確保資安沒有問題與得到國人的信賴下才會全面推動。（資料照）

2020/12/25 20:36

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府推動明年7月全面換發數位身分證出現新變數，原本擇定明年在新竹市先行試辦，新竹市政府今宣布傾向暫緩試辦，行政院已指示內政部針對這項新變數的發展擬定緊急因應方案，行政院秘書長李孟諺今晚受訪表示，數位身分證未來將在確保資安沒有問題與得到國人的信賴下才會全面推動。

行政院長蘇貞昌日前已表明，數位身分證不急於在明年7月全面換發，由於今天發生新竹市有意暫緩試辦的新變數，基於各界的疑慮不小，數位身分證全面換發時程有可能再往後延，李孟諺今天被本報記者詢及全面換發時程是否再往後延時表示，目前先不討論時程問題，是先請內政部與新竹市府溝通。

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據悉，由於新竹市府宣布傾向暫緩試辦，已打亂內政部原有的規劃與節奏，內政部最初規畫是在三個縣市試辦，最後縮小到僅在新竹市一個縣市試辦，原本規劃先在竹市試辦再舉行資安測試，內政部原又調整成先舉行資安測試，基於目前各界疑慮仍不少，且竹市宣布傾向暫緩試辦的變數，政院因此指示內政部研擬因應方案。

行政院一位官員則表示，未來內政部將先舉行資安測試，如果屆時各項資安測試都過關，沒有身分證個資外洩的問題，反對發放數位身分證，擔心會有問題的人，必須明確指出數位身分證具體的問題在哪裡。

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