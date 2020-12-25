柯文哲就職6周年 議員：乏善可陳、承諾跳票

台北市長柯文哲舉辦就職6周年記者會，細數任內政績。（記者張嘉明攝）

2020/12/25 20:42

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今天舉辦就職6周年記者會，強調任內招商有成、落實居住正義續推社會住宅、逐一解決市場改建及大巨蛋問題，為市政奠下基礎，未來2年台北市必可看到巨大改變，但北市議員多認為，柯文哲6年來表現「乏善可陳」、「承諾跳票」，要求他應深自檢討，革除光說不做、黨政不分等缺點，才不負市民所託。

但國民黨議員陳重文認為，柯文哲以政策、福利討好年輕族群，完全放棄照顧長輩，但在青年支持度仍不斷下滑，顯然執行成效也不符合年輕人實際需求，6年下來表現平平、乏善可陳，他直言，若柯文哲想靠政績爭取大位，「那離他的夢想還很遙遠。」

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民進黨議員許家蓓指出，柯文哲選前承諾的任內5萬戶社宅、南港瓶蓋工廠全區保留等盡皆跳票，6年來未能緩解北市居住困難問題，公共化幼兒園數成長依然緩慢，市民負擔沉重；而自稱要「超越藍綠」，卻屢遭質疑黨政不分、以市府資源為黨服務，呼籲柯文哲於剩餘任期應實事求是，別光說不練。

社會民主黨議員苗博雅認為，柯文哲打著進步價值姿態選上市長，但卻推動許多連國民黨市長都不會做的保守政策，例如世界獨創的社宅自償率100％、五大弊案大轉彎成「五大沒有案」，甚至把大巨蛋當政績，建國啤酒廠活化案也毫無進度，讓許多支持者心寒失望，柯文哲應深刻檢討。

無黨籍議員陳建銘評價柯文哲6年施政成績，「頂多65分，不能再高」，他直言，柯文哲雖然兢業盡職，卻著墨枝微末節的市政上，未看到亮眼的大型建設，讓市民看不到未來願景及幸福感；他認為，柯文哲後續要再加強政策說明，例如社宅爭議就應聽取各方建議、從善如流改進。

台灣民眾黨議員林國成則稱讚柯文哲完成歷任市長無法解決爭議，如大彎北段、推動社子島開發，並積極善後五大案，尤其健全財務，清償500多億債務，雖然許多改革一開始備受爭議，例如禁止傳統輓聯，現也吸引各縣市跟進，社宅也持續增加，「6年來確實做許多事」。

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