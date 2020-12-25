為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台南市總預算明年再審！小刪0.02％為1006億 今完成一讀

    台南市明年度總預算案歲出預算，今天傍晚在台南市議會臨時會加快趕工下，完成一讀。（記者蔡文居攝）

    台南市明年度總預算案歲出預算，今天傍晚在台南市議會臨時會加快趕工下，完成一讀。（記者蔡文居攝）

    2020/12/25 20:34

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市明年度總預算案歲出預算1006億餘元，今天傍晚在台南市議會臨時會加快趕工下，完成一讀，共刪減2066多萬元，占歲出預算約0.02％。

    今天是臨時會最後一天，總預算案為三讀議案，目前僅完成一讀會，需經第二、三讀會審議，市議會將擇期於明年初召開臨時會，以進行三讀議案第二、三讀會。

    議長郭信良表示，雖然明年度預算案尚未審查完畢，但這主要是議會同仁太認真審預算所致，這一屆很多年輕議員很用心，預算也採逐條審查，與其他縣市因府會問題而未審完預算並不一樣。

    他表示，由於預算沒今天沒審完，他希望下週再度召開政黨協商，儘快敲定明年1月5日、6日再召開臨時會，全力加速將預算審查完畢，確保市政運作順暢。

    台南市議會第3屆第6次臨時會21日起召開，截至25日散會時，110年度台南市總預算案歲出及歲入部分已全數聯審完畢，全部僅刪減歲出預算2066萬7000元。

    市議會統計，110年度台南市總預算案，原列歲入預算961億5008萬7000元，歲出預算1006億4645萬7000元，差短44億9637萬元，經聯席審查，包括經發局補助工會的經費、新聞處媒體宣導業務經費，以及消防局、環保局、觀旅局等9個局處單位，歲出部分共遭刪減2066萬7000元，刪減後歲出部分為1006億2579萬元，刪減短差部分，則由市府自行調整。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    涉詐領10餘萬元助理費 國民黨南市議員蔡育輝交保
    2020/12/16 20:50

    涉詐領10餘萬元助理費 國民黨南市議員蔡育輝交保
    南市負債多不多？總體債務10年來變化 1張圖秒讀
    2020/12/16 15:57

    南市負債多不多？總體債務10年來變化 1張圖秒讀

    元大金控與瓦特先生、睿禾控股共創綠色分行
    南市明年度總預算還未審完 議會決定21日起加開5天臨時會
    2020/12/14 18:24

    南市明年度總預算還未審完 議會決定21日起加開5天臨時會
    新竹市總預算未通過！林智堅：市民不會認同也不能接受
    2020/12/01 19:19

    新竹市總預算未通過！林智堅：市民不會認同也不能接受
    臨時會常態化！立院本會期將再加開臨時會審總預算
    2020/11/28 16:48

    臨時會常態化！立院本會期將再加開臨時會審總預算
    民代有無簽到不開會？ 台南議會觀察聯盟評鑑12月底公布
    2020/11/27 18:03

    民代有無簽到不開會？ 台南議會觀察聯盟評鑑12月底公布
    政治今日熱門
    立院萊豬表決大戰落幕！ 時力黨團：執政黨與過往承諾「背道而馳」
    2020/12/24 20:57

    立院萊豬表決大戰落幕！ 時力黨團：執政黨與過往承諾「背道而馳」

    公布查證後的資訊不違法？林靜儀提「2法條」打臉徐巧芯
    2020/12/24 21:29

    公布查證後的資訊不違法？林靜儀提「2法條」打臉徐巧芯

    立院萊豬大戰落幕 民眾黨團「肯定」跑票3綠委
    2020/12/24 21:24

    立院萊豬大戰落幕 民眾黨團「肯定」跑票3綠委

    「平安！耶！」平安夜有感 謝志偉替台灣許3個願望
    2020/12/24 22:38

    「平安！耶！」平安夜有感 謝志偉替台灣許3個願望

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播