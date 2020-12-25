台南市總預算明年再審！小刪0.02％為1006億 今完成一讀

台南市明年度總預算案歲出預算，今天傍晚在台南市議會臨時會加快趕工下，完成一讀。（記者蔡文居攝）

2020/12/25 20:34

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市明年度總預算案歲出預算1006億餘元，今天傍晚在台南市議會臨時會加快趕工下，完成一讀，共刪減2066多萬元，占歲出預算約0.02％。

今天是臨時會最後一天，總預算案為三讀議案，目前僅完成一讀會，需經第二、三讀會審議，市議會將擇期於明年初召開臨時會，以進行三讀議案第二、三讀會。

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議長郭信良表示，雖然明年度預算案尚未審查完畢，但這主要是議會同仁太認真審預算所致，這一屆很多年輕議員很用心，預算也採逐條審查，與其他縣市因府會問題而未審完預算並不一樣。

他表示，由於預算沒今天沒審完，他希望下週再度召開政黨協商，儘快敲定明年1月5日、6日再召開臨時會，全力加速將預算審查完畢，確保市政運作順暢。

台南市議會第3屆第6次臨時會21日起召開，截至25日散會時，110年度台南市總預算案歲出及歲入部分已全數聯審完畢，全部僅刪減歲出預算2066萬7000元。

市議會統計，110年度台南市總預算案，原列歲入預算961億5008萬7000元，歲出預算1006億4645萬7000元，差短44億9637萬元，經聯席審查，包括經發局補助工會的經費、新聞處媒體宣導業務經費，以及消防局、環保局、觀旅局等9個局處單位，歲出部分共遭刪減2066萬7000元，刪減後歲出部分為1006億2579萬元，刪減短差部分，則由市府自行調整。

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