專挑女綠委？不只騷擾賴品妤 「他」又去罵范雲「沒根的東西」

近來有不明帳號騷擾完民進黨籍立委賴品妤後，又跑去范雲的社群網站，瘋狂針對女性性徵發表不堪字眼。范雲嘆道，這就是「女性政治人物的日常」，也顯示性平教育的不足。（資料照）

2020/12/26 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕近來有一不明帳號，在騷擾完民進黨籍立委賴品妤後，又跑去范雲的社群網站，瘋狂針對女性性徵發表不堪字眼。對此，范雲嘆道，這就是「女性政治人物的日常」，如此言論也顯示了性平教育的不足。

范雲昨日在臉書發文分享她的IG通知欄位中，有不明帳號瘋狂針對一張女綠委合照的貼文，以各種不堪字眼留言辱罵，包含「一群沒根的東西」、「一群噁心的髒東西」、「一群站街女」、「一群爛貨」、「一群無恥的貨色」。

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對此，范雲嘆道，這就是「女性政治人物的日常」，悲哀的是，到了2020的今天，還是有人以性與生殖器官在羞辱女性政治人物。

范雲認為，2020年的今天還有這樣的言論，癥結點在於性平教育無法落實。然而，這一年來，需要各界關注的性平教育遇到越來越多限縮，而這些反挫的力量，卻有不少是來自前幾屆教育部性別平等教育委員會裡保守勢力所推舉的委員。

貼文一出，網友紛紛指認出該帳號即是日前騷擾賴品妤的酸民，「這個人在賴品妤那邊也留了一樣的東西」、「應該是中國人翻牆來的…」、「用詞看起來像是牆國人」、「這種帳號名，表明就是衝著民進黨的」。

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