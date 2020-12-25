最高行政法院龍頭換人 北高行前院長吳明鴻接任

最高行庭長吳明鴻將接任最高行政法院院長。（資料照，記者劉信德攝）

2020/12/25 19:21

〔記者吳政峰／台北報導〕「最高行政法院」是審判我國行政機關處分是否正確的終審，公法上的地位極為重要，現任院長藍獻林即將年滿70歲，總統25日依法准其退職，並特任最高行庭長吳明鴻接任，人事令定31日生效。

吳明鴻現年67歲，為政大法律系學士、地政系碩士，司法官學院第18期結業，曾任新竹、台北地檢署檢察官，桃園、新北地院法官，新竹、士林地院庭長，台中、台北高等行政法院院長，現任最高行庭長。

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吳明鴻專長土地案件的行政訴訟，其判決見解也是行政法院體系的重要參考，堪稱這方面的權威，曾承審過台北市政府徵收萬寶紡織2300坪土地做為21號公園用地等重要案子。目前只要是土地徵收、土地重劃及都市計畫的承審庭，都會拿吳明鴻的判決出來對照。

由於行政訴訟威力強大，司法院長許宗力甚至說行政法院是「法治國的拱心石」，因此現任院長藍獻林在屆齡退職的前3個月，許宗力就開始尋覓接任人選。經過各方推薦，許認為吳明鴻的曾任兩個高等行政法院的院長，資歷豐富，又曾在多個司法期刊發表論文，受邀發表司法演說，經歷亦夠，決定「就是他！」

吳明鴻雖是目前最高行最資深的法官，與藍獻林同期，但個性非常謙和，深受同事愛戴，25日總統令公布後，辦公室湧入大批法官道賀，可見人緣極佳。（19:21更新）

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