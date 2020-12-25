竹市為數位身分證試辦縣市 多團體籲市民拒當白老鼠

新竹市多個團體發起拒當數位身份證與個資風險的白老鼠活動，呼籲市民明年元旦起，不要自願去辦及換發數位身份證。（記者洪美秀攝）

2020/12/25 13:55

［記者洪美秀／新竹報導］內政部推動數位身分證的換發，明年元旦起試辦，而新竹市被列為內政部試辦縣市，但包括市議會國民黨團、時力黨團及台灣基進新竹黨部都認為數位身分證恐有資安風險與疑慮，呼籲市民在政府未能提供安全的資安保障及通過相關法律前，不要「自願」成為數位身分證及個資風險的白老鼠。

對此，市府民政處表示，竹市成為數位身份證試辦縣市，會再與市民溝通，並強調個資及戶籍資料可獲保障，且在加密區需有密碼才會開啟相關資訊，數位身分證不會和健保卡合併，不會有醫療就醫資訊被揭露的問題。

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此外，數位身分證的樣式正面僅顯示照片、姓名、出生年月日和身分證字號等資訊，若要了解戶籍地或相關配偶及父母欄位，則需經密碼驗證後才能顯示，被變造或偽造的機率較低。

至於民眾擔心的個資問題，行政院也啟動相關保護措施，會提供認證及安全密碼，也不會跟健保卡整合。且明年1月起內政部戶政及役政會統一建置設備，市府也會進行換發人員的培訓，並以里及鄰的小區域方式先行試辦，預計2023年底換發完畢。

不過，包括市議會國民黨團與時力黨團都反對竹市做為數位身分證的試辦縣市，市議員廖子齊今天也與民間團體提出疑慮，認為行政院不該將市民的個資作為資安試驗的白老鼠，尤其新式數位身分證的換發應先完成立法明確授權，並從技術與設計上盡可能降低資安風險，且應保留民眾選擇無晶片身分證的權利，甚至身分證不應把所有個資集中在一張晶片内，如此將形成巨大的資料庫標靶，還成為歡迎各路駭客及國家級網軍來挑戰的漏洞。

台灣人權促進會秘書長施逸翔以作為數位身分證訴訟的近60位原告之一，提醒市民，內政部遲未公布竹市的試辦計畫，認為內政部不尊重市民的公民主體性，在沒有法律授權的政策下，也呼籲市民不要「自願」買單，成為數位身份證及個資風險的白老鼠。

而台灣基進新竹黨部也認為，在資安風險未說明清楚前，呼籲政府應停止在竹市的試辦計畫，並發起「拒換eID，拒當白老鼠」的街頭舉牌活動，呼籲市民不要冒然換發 數位身分證。強調內政部「國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法」修正草案，在立法院還未通過，個資洩漏的相關罰則都無法可管，卻要在竹市試辦，是將市民個資安全視為無物。

新竹市將成為行政院內政部指定明年推動數位身份證的試辦縣市，但有多個團體與市議會黨團都呼籲市民不要自願當個資風險的白老鼠。（記者洪美秀攝）

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