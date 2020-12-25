土地糾紛官司敗訴兄弟倆衝市府陳情 要盧秀燕免職地所公務員

張姓兄弟（圖左和右）要找市長盧秀燕陳情，要求盧秀燕將地政所公務員免職。（記者張瑞楨翻攝）

2020/12/25 12:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一對張姓兄弟，其母居住的台中市水湳附近的房舍，8年前與台糖有土地糾紛，台糖以張母的房屋侵佔到台糖土地，提起拆屋還地訴訟，法院判決台糖勝訴確定，張姓兄弟卻認為是中正地政事務所測量錯誤，導致法院判決他們敗訴，前幾天到市府找盧秀燕未果，今天再度到台中市政府找盧秀燕，要求盧秀燕把中正所的公務員免職，兩兄弟與市府警衛僵持甚久，之後同意到政風處詳談案情與備案，此風波暫告落幕。

上述纏訟甚久的土地糾紛，是台糖認為張姓兄弟之母的房子，侵佔約8公尺長，面積約16平方公尺的台糖土地，因此引起拆屋還地訴訟，法院判決台糖勝訴之後，張姓兄弟提起再議，駁回後又一再提起再議，纏訟已約8年之久，張姓兄弟認為，敗訴主因，是法官參考中正地政事務所的測量圖，但此測量圖卻是錯誤，造成法院做成對他們不利的判決。

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張姓兄弟說，他們有證據可證明他們是對的，中正所地籍測量錯誤，應該要重新測量正確的地籍線圖，但中正所卻執意不改正，才會衍生法院判決他們敗訴，因此要盧秀燕把相關公務員免職。

兩人堅持要找盧秀燕，中市政府警衛隊派遣員警維護秩序，員警說，此案已經是法院判決確定，如果兩人還有異議，可以請地政局向兩人說明，但這對兄弟拒絕，員警又建議，如果張姓兄弟認為公務員有疏忽或瀆職之處，可向政風處舉發，這對兄弟同意到政風室陳述案情，此一「要找盧市長」的風波暫時落幕。

張姓兄弟要找盧秀燕，被警衛隊員警攔阻。（記者張瑞楨翻攝）

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