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    批徐巧芯散布假訊息？蘇貞昌：沒針對個人、不曉得她發什麼文

    台北市議員徐巧芯不滿遭行政院長蘇貞昌批評散布假訊息，蘇揆則說，沒有針對個人。（記者李欣芳攝）

    台北市議員徐巧芯不滿遭行政院長蘇貞昌批評散布假訊息，蘇揆則說，沒有針對個人。（記者李欣芳攝）

    2020/12/25 11:51

    〔記者李欣芳／台北報導〕台北市議員徐巧芯不滿遭行政院長蘇貞昌批評散布假訊息，昨天發長文反擊蘇揆的做法非常惡劣。不過，蘇貞昌今天則表示，這一年來都是呼籲大家來防止假訊息，同時不要散布假訊息，他並沒有針對個人，哪些人做哪些事情他不一定都清楚。不過，他也表示，公眾人物應該要帶頭示範，不要錯誤示範。

    徐巧芯日前公布確診的紐西蘭機師的足跡，被質疑洩漏疫調訊息，蘇貞昌昨天回應時表示，同心協力、腳步一致才能把防疫做得好，希望任何個人不要有個人任意而為，以至於亂了套，蘇揆也回應案771被謠傳曾參加台北馬拉松，呼籲民眾不要運用現代科技發布假訊息，引起不必要的恐慌。

    徐巧芯昨天在臉書表示，衛福部長陳時中已表示從沒打算對她提告（雖事情本來可以到這裡結束，偏偏有一個「騙神仔AKA行政院長蘇貞昌」，跑出來補刀「希望任何個人不要任意而為、不要發布假訊息，這是非常惡劣的事情」，明明這2天以上所有訊息都已證明她所言屬實，不是假訊息。

    蘇貞昌今天上午出席行政院一項公開活動受訪時說：「她發生什麼事？我不曉得她發了什麼文」。

    不過，蘇貞昌說，他總是一再呼籲國人同胞，我們這一年來之所以防疫能夠成功，就是大家都能夠遵照疫情指揮中心的規範，大家都能夠團結一致，大家都能夠來防止假訊息，同時不要散布假訊息，我始終都是這樣呼籲國人同胞，並沒有針對哪一個人，而哪一個人做了哪些事情，他不一定都非常清楚，所以他沒有針對個人。

    蘇貞昌表示，他還是要呼籲任何個人不要傳播假訊息，更不要做違反防疫指揮中心規範、要求，這樣破壞防疫，對整個國家非常不利，對任何個人也不利，尤其公眾人物更應該要帶頭示範，不要帶頭做錯誤示範。

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