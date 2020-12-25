砲轟政府「濫行移送」蘇偉碩 廖元豪：只有監院能插手

中華人權協會與民團組成律師團，陪同醫師蘇偉碩向「國家人權委員會」主委陳菊聲請人權保護。（記者劉信德攝）

2020/12/25 11:30

〔記者陳昀／台北報導〕反萊豬醫師蘇偉碩因誤稱萊劑比搖頭丸毒250倍，被衛福部以散布不實訊息告發，並被高市警局約詢，蘇偉碩今在「中華人權協會」律師團陪同下到監院聲請人權保護、遞交陳情，前台南縣長蘇煥智表示，陳菊過去在台權會「聞聲救苦」，如今在國家人權委員會卻毫無回應；政大法律系副教授廖元豪也說，對於行政機關濫行移送，只有監察院有權限插手，人權會是不是玩真的，拭目以待。

蘇偉碩表示，只要提出政府不喜歡的食安政策言論，就會被以「食品國安法」對付，衛福部長陳時中甚至稱「見解不同法院見」，這就是侵犯人權，就是要讓民眾怕，他確實怕自己的遭遇讓其他主張萊豬影響健康的人再也不敢提出異議，但還是會想辦法把事實真相說出來，不會讓國家機器用「食品國安法」鎮壓真理的企圖得逞。

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他也批評，政府官員自己常常講錯話也沒負責，執政黨立委依循民意棄權不表決行政命令，竟得說明不遵從黨意的理由，這個國家到底怎麼了？

擔任義務律師的前台南縣長蘇煥智表示，陳菊曾任台灣人權促進會會長，過去台權會對所有政治迫害受難者都是「聞聲救苦」，主動關心協助，但現在的國家人權委員會像神明一樣，拜他也不會回應，被迫害、陳情抗議也沒有回應，遠不如30年前的台權會，蘇偉碩為了反萊劑過去跟民進黨站在同一陣線、擔任政策顧問，卻在關鍵時刻被刑事追殺，這是嚴重開時代倒車，大家應該勇敢聲援蘇偉碩，不要讓台灣回到威權時代。

政大法律系副教授廖元豪聲援說，蘇偉碩遭遇的是不折不扣的憲法侵害人權案，陳時中說只是把案子送到法院，隨便移送一個人到法院就是侵害人權，不需等到起訴判刑，老百姓沒事收到警局傳票就是會怕，這就是他們要的，當你批評政府就會收到傳票就是會怕，這就是侵害言論自由，蘇偉碩的言論科學上可以辯論、政治上可以討論，難道當年鄭南榕是判刑後才自焚嗎？就是政府濫行移送才造成悲劇，這是侵犯言論自由的行為，中華民國憲法、世界人權宣言、公民政治權利公約，都保障人民政治言論不受侵害。

廖元豪說，過去自己在總統府人權諮詢委員會很多年，府只能成立諮委會就是因為沒有權限，但監院不一樣，可以彈劾、調查違法公務員，此案只有監院能處理，不用等起訴、處分，任何行政機關侵害人權的行為都可以管，只要他願意，什麼都可以做，國家人權委員會大張旗鼓成立，最重要功能是監督現在的政府是否違法，而不只是監察50年前、70年前的政府違法，人權會是不是玩真的，我們拭目以待。

中華人權協會理事長高思博表示，蘇偉碩的言論是善意、沒傷害任何人，卻被政府官員無情打壓，希望蘇的指標性案件，能讓大家看見「國家人權委員會」這個高大上的機關是玩真的；該協會主任黃素蕙也表示，將派出律師團全力協助蘇偉碩。

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