公布查證後的資訊不違法？林靜儀提「2法條」打臉徐巧芯

議員徐巧芯在臉書上公布染疫紐籍機師12月9日軌跡圖表，林靜儀（見圖）分析表示，其實不管資訊「正確不正確」都會有人需要負擔法律責任。（資料照）

2020/12/24 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕議員徐巧芯在臉書上公布染疫紐籍機師12月9日軌跡圖表後惹議，她今（24）日則強調，自己公布的一切資訊經查皆屬實，沒有洩漏個資違法的問題。前立委林靜儀則在臉書上分析表示，其實不管資訊正確不正確都會有人需要負擔法律責任，提出《個人資料保護法18條》及《傳染病防治法第63條》打臉徐巧芯。

林靜儀發文指出，這已經不是意識形態的問題了，而是「法律」問題，若徐巧芯公布的資訊是「正確的」，那必然有公務人員會違反《個人資料保護法18條》。

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林靜儀提到，如果是公務員因職權取得民眾隱私後，再洩漏給「與職務無關之人」，這是違法的；又如果是北市府公務員提供給議員作問政需求，雖是合理的，但若議員公布，依舊會有法律責任。

林靜儀說道，如果是照徐巧芯說的是「民眾給的」，那這名公務員的法律問題就更大了，只要試想公務員可以無故洩漏他人資訊給無關的人，接著還被公布後就能知道，這絕對是違法的。

林靜儀更表示，若議員公布的資訊是「錯誤的」，那這名民眾將會違反《傳染病防治法第63條》中的「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」，將處以新臺幣三百萬元以下罰金。

「林靜儀醫師」臉書全文

徐巧芯（見圖）強調，公布的一切資訊經查皆屬實，沒有洩漏個資違法的問題。（資料照）

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