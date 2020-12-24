徐巧芯洩機師足跡挨轟反嗆蘇揆 北市議員批徐「別死鴨子嘴硬」

國民黨台北市議員徐巧芯昨於臉書公布染疫紐籍機師12月9日軌跡，他黨議員不認同作法，紛紛開砲。（記者鄭名翔攝）

2020/12/24 20:05

〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯昨擅揭露染疫紐籍機師「案765台北區活動軌跡」惹議，行政院長蘇貞昌今呼籲勿發布假訊息，「這是非常惡劣的事情」，對此，徐巧芯火力全開，強調相關資料都屬實，反轟蘇貞昌是中央疫情指揮中心的「豬隊友」；但他黨議員認為，疫調軌跡公布與否皆由專業醫師判斷，喊話徐巧芯別再嘴硬，做錯就道歉、勿意氣之爭。

徐巧芯今公布染疫紐籍機師12月9日軌跡地點的消毒畫面，且稱衛福部長陳時中也談到案765曾到台北車站，甚至搭乘台北捷運，證明自己所提供的資訊皆有查證，一切屬實。

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徐巧芯說，陳時中也說從沒打算提告，還對於昨天嗆聲媒體「不要再問了」道歉，原本此事到此結束、保障人民知的權利，偏偏有一個「騙神仔AKA行政院長」蘇貞昌跑出來補刀，根本是指揮中心的「豬隊友」，想趁機出來撿尾刀卻失敗。

對於國民黨議員徐巧芯的惹議行徑，民進黨發言人、北市議員簡舒培批，台灣防疫有成，過往疫調工作及是否公布足跡等，皆由防疫醫師專業判斷，但徐巧芯非醫師，反而蹭疫情賺聲量，不但無助解決問題，反而造成社會更大恐慌；若每個人都想當偵探擅自公布軌跡，反而阻礙防疫工作，恐造成破口，喊話徐別再死鴨子嘴硬，做錯就應道歉。

社會民主黨議員苗博雅強調，「政治不用意氣之爭」，疫情爆發之初中央便依防疫醫師專業意見訂出足跡揭露判斷標準，若自己獲得這份資料，因距12月9日已超過高風險的14天，會私下向衛生局詢問相關地點於期間內是否有疑似通報個案，而非公開對不特定大眾揭露訊息，提醒不分黨派的公眾人物皆有支持防疫的責任。

民進黨議員梁文傑認為，徐巧芯擅自公布疫調軌跡，對防疫並無幫助，僅滿足大眾好奇心、造成社會恐慌，且相關軌跡按中央疫情指揮中心判斷無公布必要，徐作法已侵犯個人隱私，依法不論資訊真假，都已涉嫌觸犯傳染病防治法及散布假消息等，檢調單位應判斷是否主動介入調查。

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