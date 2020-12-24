為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    徐巧芯洩機師足跡挨轟反嗆蘇揆 北市議員批徐「別死鴨子嘴硬」

    國民黨台北市議員徐巧芯昨於臉書公布染疫紐籍機師12月9日軌跡，他黨議員不認同作法，紛紛開砲。（記者鄭名翔攝）

    國民黨台北市議員徐巧芯昨於臉書公布染疫紐籍機師12月9日軌跡，他黨議員不認同作法，紛紛開砲。（記者鄭名翔攝）

    2020/12/24 20:05

    〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯昨擅揭露染疫紐籍機師「案765台北區活動軌跡」惹議，行政院長蘇貞昌今呼籲勿發布假訊息，「這是非常惡劣的事情」，對此，徐巧芯火力全開，強調相關資料都屬實，反轟蘇貞昌是中央疫情指揮中心的「豬隊友」；但他黨議員認為，疫調軌跡公布與否皆由專業醫師判斷，喊話徐巧芯別再嘴硬，做錯就道歉、勿意氣之爭。

    徐巧芯今公布染疫紐籍機師12月9日軌跡地點的消毒畫面，且稱衛福部長陳時中也談到案765曾到台北車站，甚至搭乘台北捷運，證明自己所提供的資訊皆有查證，一切屬實。

    徐巧芯說，陳時中也說從沒打算提告，還對於昨天嗆聲媒體「不要再問了」道歉，原本此事到此結束、保障人民知的權利，偏偏有一個「騙神仔AKA行政院長」蘇貞昌跑出來補刀，根本是指揮中心的「豬隊友」，想趁機出來撿尾刀卻失敗。

    對於國民黨議員徐巧芯的惹議行徑，民進黨發言人、北市議員簡舒培批，台灣防疫有成，過往疫調工作及是否公布足跡等，皆由防疫醫師專業判斷，但徐巧芯非醫師，反而蹭疫情賺聲量，不但無助解決問題，反而造成社會更大恐慌；若每個人都想當偵探擅自公布軌跡，反而阻礙防疫工作，恐造成破口，喊話徐別再死鴨子嘴硬，做錯就應道歉。

    社會民主黨議員苗博雅強調，「政治不用意氣之爭」，疫情爆發之初中央便依防疫醫師專業意見訂出足跡揭露判斷標準，若自己獲得這份資料，因距12月9日已超過高風險的14天，會私下向衛生局詢問相關地點於期間內是否有疑似通報個案，而非公開對不特定大眾揭露訊息，提醒不分黨派的公眾人物皆有支持防疫的責任。

    民進黨議員梁文傑認為，徐巧芯擅自公布疫調軌跡，對防疫並無幫助，僅滿足大眾好奇心、造成社會恐慌，且相關軌跡按中央疫情指揮中心判斷無公布必要，徐作法已侵犯個人隱私，依法不論資訊真假，都已涉嫌觸犯傳染病防治法及散布假消息等，檢調單位應判斷是否主動介入調查。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    徐巧芯公布染疫軌跡圖表是市府洩密？ 黃珊珊：不方便評論
    2020/12/24 17:34

    徐巧芯公布染疫軌跡圖表是市府洩密？ 黃珊珊：不方便評論
    陳時中稱已刪文不會提告 徐巧芯嗆：沒刪文、不怕罰
    2020/12/24 14:13

    陳時中稱已刪文不會提告 徐巧芯嗆：沒刪文、不怕罰

    網路瘋傳投資法-存投組 立即簽到免費領紅利
    徐巧芯洩紐籍機師疫調足跡 指揮中心交政風調查／陳時中：資訊外洩 恐破壞民眾對疫調信任
    2020/12/24 05:30

    徐巧芯洩紐籍機師疫調足跡 指揮中心交政風調查／陳時中：資訊外洩 恐破壞民眾對疫調信任

    搶看年末聚餐寶典　「它」風味圓潤百搭餐
    政治今日熱門
    民進黨中市議會黨團總召 3人協調由謝明源擔任
    2020/12/23 20:35

    民進黨中市議會黨團總召 3人協調由謝明源擔任

    姚文智復出了！臉書闊別4個月 發文呼籲這件事
    2020/12/23 21:18

    姚文智復出了！臉書闊別4個月 發文呼籲這件事

    疫情掀下屆台北市長戰火？ 羅智強議場大嗆黃珊珊沒擔當
    2020/12/23 21:43

    疫情掀下屆台北市長戰火？ 羅智強議場大嗆黃珊珊沒擔當

    炸藥工廠變KMT黨產！黨產會：補一個公文就直接讓售
    2020/12/23 21:27

    炸藥工廠變KMT黨產！黨產會：補一個公文就直接讓售

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播