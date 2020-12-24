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    內政部找漏洞！ 成功複製數位身分證 就給500萬獎金

    內政部正推動換發新版數位身分證，為消除民眾資安疑慮，將開放民眾報名當「賞金獵人」來找漏洞、拿獎金。（圖擷取自內政部網站）

    內政部正推動換發新版數位身分證，為消除民眾資安疑慮，將開放民眾報名當「賞金獵人」來找漏洞、拿獎金。（圖擷取自內政部網站）

    2020/12/24 18:47

    〔記者黃欣柏／台北報導〕為解除民眾對新式數位身分證（New eID）的資安疑慮，內政部將開放民眾報名當「賞金獵人」來找漏洞、拿獎金。根據內政部初步規劃，賞金獵人活動將分成邀請參加及自願參加兩階段進行，兩階段獎金總額均為100萬元，此外活動還設有總額1000萬元的「特別貢獻獎」，若民眾成功複製出數位身分證，或是偽造出可通過驗證的數位簽章，均可拿下500萬元獎金。

    根據內政部公佈的活動草案，本次賞金獵人活動目的是為了讓活動參加者進行各種竊聽、提權、掛馬、竄改、竊取等攻擊行為，挖掘出各種可能的漏洞，供政府進行漏洞修補，測試範疇包括晶片、API應用程式、申辦區網站、服務專區網站及系統環境。

    此一賞金獵人活動預計分為兩階段進行，第一階段採邀請參加制，將邀請知名國內資安公司參加，資格必須符合「曾經在國內外bug bounty拿過漏洞獎勵獎金」或「參與國內外資安競賽且得過名次」；第二階段則採自願報名制，無名額限制，也不限於資安專業，但每人限報名一隊，團隊成員最多6人。

    其中，第一階段獎金總額為100萬元，活動第一名至第三名分別可得50萬元、30萬元及20萬元；第二階段獎金總額同樣為100萬元，將按內政部訂定的漏洞等級來頒發獎金。

    值得一提的是，活動另還設有「特別貢獻獎」制度，獎金總額高達1000萬元，只要參與者成功複製出相同的新一代國民數位身分證，並且可以透過複製卡找出其餘國民的身分加密區資料，即可得獎金500萬元；若順利偽造出數位簽章並通過驗證者，也同樣能獲得500萬元。

    據內政部規劃，第一階段活動時間為明年3月2日至3月31日，得獎公告日為5月17日；第二階段活動時間為明年5月3日至6月18日，得獎公告日為6月30日。屆時將邀請行政院政務委員唐鳳擔任評審長，另由產、官、學界資訊安全專業人士組成評審委員會。

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