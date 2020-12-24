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    「長照2.0」守護高齡化社會 賴清德：預算將逐年擴編

    副總統賴清德今天出席社區金點獎頒獎典禮，感謝照服員的付出。（記者楊媛婷攝）

    副總統賴清德今天出席社區金點獎頒獎典禮，感謝照服員的付出。（記者楊媛婷攝）

    2020/12/24 17:22

    〔記者楊媛婷／台北報導〕長照為總統蔡英文重點政策之一，今日衛福部舉行「第6屆社區金點獎」頒獎典禮，表揚社區照顧關懷據點以及照服員，副總統賴清德出席致詞表示，目前長照一年預算已超過4百億，並感謝照服員以及據點深入社區與家庭來守護長者、身障者的健康。

    「長照2.0」積極布建社區長照據點，目前全國已設置4208個社區照顧關懷據點，其中又有2325處透過政府與民間合作，提供促進長者健康、關懷訪視等服務，成為長照的C據點，衛福部政務次長李麗芬指出，明年政府編列長照預算有491億，將逐年達到6百億的規模，「就是要好好照顧台灣長輩，讓長輩可以在地安老，並且活力老化。」

    賴清德則感謝所有照服員的付出，「因為有照服員，讓更多照顧長輩的家庭，可以獲得喘息的空間。」賴清德表示，台灣人口老化愈趨嚴重，在即將邁入超高齡化社會的同時，更彰顯照服員的重要性，他表示政府不僅逐年擴編預算，也期待透過保障照服員的薪資，讓照服員有合理的收入。

    賴清德也說，國人現在平均壽命達80歲，但不健康餘命有8.4歲，等同一生中有1/10的時間是不健康，他說雖然台灣有很好的健保來提供疾病治療，「長照關懷服務據點不只是提供長照服務，現在也執行健康促進的工作，讓國人活得久，也要活得健康。」

    賴清德今天出席社區金點獎頒獎典禮，感謝照服員的付出。（記者楊媛婷攝）

    賴清德今天出席社區金點獎頒獎典禮，感謝照服員的付出。（記者楊媛婷攝）

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