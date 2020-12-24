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    小英曬超Q「全家福」祝耶誕快樂 網友發現亮點好驚喜

    總統蔡英文今（24）日曬出Q版「全家福」，提早祝福民眾耶誕快樂，也要大家一起尋找圖中隱藏的「台灣」。（圖擷取自蔡英文臉書）

    總統蔡英文今（24）日曬出Q版「全家福」，提早祝福民眾耶誕快樂，也要大家一起尋找圖中隱藏的「台灣」。（圖擷取自蔡英文臉書）

    2020/12/24 16:53

    〔即時新聞／綜合報導〕明天就是一年一度的耶誕節，總統蔡英文今（24）日曬出Q版「全家福」，提早祝福民眾耶誕快樂，也要大家一起尋找圖中隱藏的「台灣」，不少網友很快發現，指出「台灣綠色亮點在小英的圍巾上」。

    蔡英文在臉書貼出與知名圖文畫家「ㄇㄚˊ幾」合作的「全家福」圖片，照片中除了有戴上鹿角頭飾的小英總統，還有「想想」、「阿才」2隻愛貓與「Bunny」、「Bella」、「Maru」3隻愛犬。

    蔡英文說，謝謝網路好朋友「ㄇㄚˊ幾」幫她替想想、阿才、Bunny、Bella、Maru都穿上了可愛的配件，「圖裡還有台灣的小小亮點，猜猜看在哪裡？」也提醒民眾要注意保暖，防疫也不要鬆懈，一定要勤洗手、戴口罩。

    文章一出讓許多網友紛紛大讚「好溫暖的一張圖，謝謝總統的祝褔與叮嚀！」、「好可愛好Q呀！Merry X'MAS」、「好Q喔~耶誕快樂」、「總統和毛孩們耶誕節快樂」、「好可愛 尤其是圍巾後面的狗狗」、「太可愛了，立馬把圖片存下來」。

    不少人也發現所謂「亮點」就在總統的圍巾上，紛紛留言「台灣綠色亮點在小英的圍巾上，我也想要這樣的圍巾」、「小英圍巾上的台灣，華航風格贊」、「圍巾上面有一個小小的台灣！有點明顯又不會太明顯」、「台灣小亮點在圍巾上面！聖誕快樂！」。

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