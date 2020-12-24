北市近3千位嬰兒等公托 議員：反對無限制蓋公托

台北市議會民政委員會審查北市社會局明年度預算。（記者蔡亞樺翻攝）

2020/12/24 14:55

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市社會局統計，目前公立托兒所候補多達2873人，北市府計畫到2025年將新增31處公托，滿足家長需求。台北市議會民政委員會今早審查社會局明年度公辦民營托嬰中心8千萬餘元連續性預算，議員王浩指出，今年出生率恐怕創下6年來的新低紀錄，市府廣設公托卻沒有孩子，最後變成蚊子館，批評社會局規劃沒前瞻性。

社會局今早在議會審查預算時提到，多處社區公共托育家園是利用社會住宅進行參建，不過王浩問，2015年至2020年嬰兒出生人口是上升或下降？社會局科長鍾雅惠表示，新生人口逐步緩降中。

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王浩指出，他印象中2015年出生人口保持在2萬人以上，之後每一年下降1千到2千人，出生人數越來越少，你們（指社會局）照著媒體跟嘰嘰喳喳年輕夫婦的要求，廣設公共托育，花這麼多錢蓋完之後，沒有孩子變成蚊子館。他追問目前每月核發補助款的嬰兒人數有多少，鐘雅惠回應，今年截至11月止核發1萬620人。

王浩說，以這個數字，比起市長柯文哲2015年剛取得政權時人數掉了1/2，還在拚命搞公共托育家園。他不滿說，你們規畫時沒有往前想嗎？柯市長不是都跟中央說要超前部署，全都搞公共托育家園，但有這麼多孩子嗎，現在親子館電腦預定有訂不到嗎、沒有啊，孩子人數差1/2，今年出生率大概會創6年來新低。

此時議員林國成表示，因為議會許多議員要求擴大辦理（公托），因此社會局想辦法去做。王浩指出，錦州公宅也有育兒園，但該區域特種營業多，根本沒有實居人口、沒有戶口在這裡，搞一個育兒園誰去上，社會局規劃沒用腦想，培英公宅附近的永安國小沒額滿，卻還要搞托育家園，沒去想到底有沒有前瞻性，以後台北留的都是蚊子館。

社會局強調，會再針對區域位置與人口重新盤點與研究。王浩認為，私托取得補助作為準公托，對市民是好事，目前公托與準公托比例將近8成，他嘲諷說，難道要跟社會住宅投報率一樣、蓋到110%才要停嗎？他反對無限制一直蓋下去。

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