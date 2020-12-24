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    林淑芬、劉建國表決萊豬法案棄權 柯建銘：一定處理

    民進黨立委林淑芬、劉建國於部分條文表決時棄權，對此柯建銘強調：「一定處理」。（記者羅沛德攝）

    民進黨立委林淑芬、劉建國於部分條文表決時棄權，對此柯建銘強調：「一定處理」。（記者羅沛德攝）

    2020/12/24 12:33

    〔記者謝君臨、黃欣柏、陳昀／台北報導〕立法院院會今表決萊豬相關法案及9項行政命令，民進黨團總召柯建銘近日疾呼「黨團同仁一致投票」，但在上午處理「學校衛生法修正草案」時，民進黨立委林淑芬、劉建國卻於部分條文表決時棄權；對此，柯建銘強調：「一定處理」；林則說：「不會（委屈），坦然接受」；劉也稱：「我一切泰然」。

    攸關萊豬進口的「學校衛生法」、「食品安全衛生管理法」有多條條文需逐條表決；至於9項行政命令，朝野立委提案及附帶決議共高達129案。

    今天上午院會表決「學校衛生法」時，時代力量黨團、民眾黨團、國民黨團修正動議先後遭到否決，最後通過民進黨團提案，有8條維持現行條文不予修正。其中，立委林淑芬、劉建國在部分條文表決時，選擇棄權，林更在關鍵的23條條文中，投下唯一的棄權票。

    林淑芬於臉書表示，這些年來，她為人民守護食安的堅持始終如一，無論是揭發頂新黑心油、校園禁用基改食品、落實食品標示等等，立場從未改變。顧及到國際外交經貿的情勢，開放是不得不的決定，我們希望管理的配套要具體落實。

    林說，這會期討論9項行政命令和相關修法草案以來，她提出開放之後的管理疑慮和建議，無論是標示、稽查或執行面的問題，以及幼兒園的管制配套是否能落實，仍有許多疑慮。「若因堅持理念和價值而被黨處分，我坦然接受」、「站在人民的立場來思考，一直是我從政的初衷，現在如此，未來依然如此」。

    劉建國受訪時則稱：「我一切泰然」，其餘不願多說。

    而在表決過後，柯建銘受訪時強調：「我們一定會處理，不用擔心，內部有討論過了，我們會處理」，隨即離去。

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