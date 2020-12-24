德媒刊超詳盡台灣專題 駐德代表處譯全文讚：讀來令人感動

德國重量級媒體《時代周報》網站日前刊出一篇內容詳述台灣與中國的歷史糾葛、價值對照的長文。（法新社）

2020/12/24 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕德國重量級媒體《時代周報》網站（Zeit Online）日前刊出一篇曾來過台灣的中國記者所撰寫文章，內容詳述台灣與中國的歷史糾葛、價值對照，駐德代表處譽此文為德媒報章報導台灣第一名，駐德代表謝志偉也盛讚此文為德文讀者上了一節台灣簡史，連台灣人都照樣讀得滋滋有味，甚至會心有戚戚焉。

筆名「Franka Lu」的中國記者、企業家，往來中德兩國工作，也曾來過台灣，她經常以批判性角度報導中國的文化與日常生活，近日她撰寫一篇關於台灣與中國關係的長文，刊登在《時代周報》網站上，我國駐德代表謝志偉表示，他在讀了原文後，敢打包票，保證是近年來對台灣最貼近、最貼身、最貼心、最貼切的德文媒體報導文章。

請繼續往下閱讀...

謝志偉指出，這篇題為〈和中國不對盤 - 台灣的新自覺〉（Streit mit China - Das neue Selbstbewusstsein Taiwans）的文章，篇幅少見的長，內容罕見地廣，簡直就是為德文讀者上了一節台灣近代史加現代史並當代史的簡史，一開始，該文即指出，台灣最新版的護照上TAIWAN放大之意義。全文將台灣與中國的歷史糾葛、價值對照，以由遠而近的角度細細描述，有鄭成功的反清復明，也有魏德聖的賽德克，「台灣人照樣會讀得滋滋有味，有些地方甚至會心有戚戚焉。」

為此，駐德代表處新聞組的翁豪將全文翻譯，刊登在臉書上分享，駐德代表處小編認為，這篇極優、極完整、極廣、極深、極即時的報導，可以說是德媒報章報導台灣第一名，作者顯然同情、支持台灣的民主自由與自主權，她能設身處地由台灣角度出發，又帶有足夠的距離感來針貶時事，給予意義，尤其文章內特別描述魏德聖的賽德克巴萊、楊德昌的牯嶺街少年殺人事件，羅大佑的亞細亞孤兒，讚作者真是做足功課。

作者首先指出，台灣政府最近發布了一個新版護照，護照封面的Taiwan被放大，而Republic of China則被融入了國徽之中，新版護照不會讓人有中國的誤解，讓台灣變得更具象徵意義，接著簡述台灣過去經歷荷西、明鄭、清領歷史，接著清朝將台灣主權交給日本，雖然日本推動台灣現代化，但也因壓榨資源引發賽德克族的「霧社事件」。

接著1945年國民黨接手台灣，卻發生228事件、白色恐怖等政治迫害，期間出現許多有志台獨的自由鬥士，但白色恐怖也造成本省、外省之間的隔閡，作者引述《牯嶺街少年殺人世界》來表示，男主角在尋求尊重與認同的絕望中，殺死了自己女友的悲劇。

隨後作者闡述台灣民主發展歷史，以及現今年輕人自身認同，最後強調「台灣知道它要往哪個方向前進，只不過，當這個世界一論及這個國家，就明顯失去了它的方針。」

〈和中國不對盤 - 台灣的新自覺〉全文請見︰

謝志偉指出，這篇題為〈和中國不對盤 - 台灣的新自覺〉的文章，內容極廣，簡直為德文讀者上了一節台灣簡史。（圖擷自Zeit Online）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法