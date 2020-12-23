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    金門縣長就職將屆兩周年 楊鎮浯給團隊打75-80分

    金門縣長楊鎮浯直播就職兩周年感想，並接受媒體訪問。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯直播就職兩周年感想，並接受媒體訪問。（記者吳正庭攝）

    2020/12/23 23:30

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯就職將滿兩周年，他今天透過網路直播暢談施政成果指出，除逐步解決多年來面臨停車空間、公辦住宅、教育制度、東門菜市場、親子休憩場域及產業單薄等未能完備的沉疴，面對武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊下，維持金門零確診，並推動「紓困3方、振興百業」的產業輔導措施，讓金門經濟正向發展，將疫情傷害減至最低，繳出讓縣民有感的成績單；楊並為他的縣府團隊，打了75至80分之間的成績。

    楊鎮浯說，縣府團隊還有再努力的地方，效率可以再提高，讓縣府和鄉親的民意互動再加強，尤其在公民對話及開放政府的部分，金門走的比較晚，這也是縣府有待加強之處。

    楊鎮浯離開縣府辦公大樓所在的首善重鎮金城鎮，帶著建設處等多名主管「走入村里」至東半島金沙鎮，與金沙鎮長吳有家透過網路直播，說明施政成果，也置入金沙鎮的鎮績，並與社區志工黃媽媽用手工製作紅龜粿，行銷金沙小點心。

    楊鎮浯及團隊指出，金沙鎮馬山多功能遊憩港已進入實質規畫，該案除親向蔡英文總統爭取，也多次與中央部會溝通，終獲同意納入金門港埠建設計畫分年推動；未來小三通復航，可對接中國泉州石井碼頭及廈門翔安機場，為金門的發展創造更多可能。

    此外，還爭取到中央46億元經費投入港埠建設、爭取前瞻基礎建設計畫補助11億元闢建金城國中等4座立體停車場；國旅也帶動66萬人次旅客，創造56億元觀光產值，金門縣因此獲得交通部安心旅遊全台第4名；幼教向下延伸至2歲幼幼班、增修30多案法規、完善師保制度、減少學校行政及活動負擔；另外，發放金門1+1振興券，為地區帶動5.6億元的消費產值；新增鄉親赴台轉診住宿補助。

    楊鎮浯說，未來將繼續與縣府團隊及各鄉鎮公所攜手強化產業升級、文化深根、社福照護、醫療衛生、交通安全、基礎建設、環境整備及政府服務等面向，讓金門成為更宜居的幸福城市。

    金門縣長楊鎮浯走出縣府所在的金城鎮，前往金沙鎮一間古厝，以「阿牛忙什麼」，透過網路直播就職兩周年感想。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯走出縣府所在的金城鎮，前往金沙鎮一間古厝，以「阿牛忙什麼」，透過網路直播就職兩周年感想。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（前排左四）率縣府各處主管與金沙鎮長吳有家（右三）透過網路直播，說明施政成果，也在現場與社區志工黃媽媽以手工製作紅龜粿，行銷金沙鎮點心。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（前排左四）率縣府各處主管與金沙鎮長吳有家（右三）透過網路直播，說明施政成果，也在現場與社區志工黃媽媽以手工製作紅龜粿，行銷金沙鎮點心。（記者吳正庭攝）

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