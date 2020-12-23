炸藥工廠變KMT黨產！黨產會：補一個公文就直接讓售

黨產會指出，台灣省政府說好不能出售的炸藥工廠，中國國民黨還是買得到。（黨產會提供）

2020/12/23 21:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新北市中和「烘爐地」附近一處由廢棄保齡球館改建的廣大停車場，過去曾是中國國民黨所開的軍火工廠！行政院黨產會今日發文表示，這片土地在日本時代其實是生產雷管的軍火炸藥工廠，日治時期原名為「台灣窒素工業株式會社」，在戰後竟然「補一個公文」方式，台灣省政府就將雷管工廠直接讓售給國民黨。

黨產會指出，國民政府遷台後，將這座工廠收入省營事業「台灣工礦公司」旗下。台灣省政府開始進行耕者有其田，以及其他事業移轉民營時，因為這座工廠「所製雷管因屬爆炸物，同受管制，且係供全省煤礦之需，有獨佔性，容易操縱，為便於管制，應予保留」，而不進行分售。

請繼續往下閱讀...

黨產會提及，但在1956年4月的國民黨黨營事業「齊魯公司」的股東大會上，竟有高層官員提到「南勢角工廠原屬公營事業，用人過多成本偏高，歸屬齊魯後工作人員希能儘量縮減...」。

黨產會質疑，怎麼原本說不進行分售，一轉眼又「歸屬齊魯」，成為國民黨黨營事業了？據調查，同年5月，在台灣省政府發給省議會文件中，有個用手寫的註記「南勢角工廠已讓售中央黨部並接收一千五百餘千元」，原來不知何時，這座工廠已經讓售給國民黨。

黨產會表示，到了6月召開省議會會議時，當時省議員吳三連質疑，這座南勢角工廠沒有經過審議就賣掉，「這是什麼意思？」

當年官員備詢回答，「自從審查會提出來這個問題以後，已經補一個公文到省政府辦這個手續，大概省府最近可以提出來...」。

黨產會批評，原來即便有議員質疑，只要補一個公文，工廠先賣掉也沒關係！原來補一個公文，就可以把「有獨佔性，容易操縱」的雷管工廠直接讓售給中國國民黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法