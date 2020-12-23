為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    炸藥工廠變KMT黨產！黨產會：補一個公文就直接讓售

    黨產會指出，台灣省政府說好不能出售的炸藥工廠，中國國民黨還是買得到。（黨產會提供）

    黨產會指出，台灣省政府說好不能出售的炸藥工廠，中國國民黨還是買得到。（黨產會提供）

    2020/12/23 21:27

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕新北市中和「烘爐地」附近一處由廢棄保齡球館改建的廣大停車場，過去曾是中國國民黨所開的軍火工廠！行政院黨產會今日發文表示，這片土地在日本時代其實是生產雷管的軍火炸藥工廠，日治時期原名為「台灣窒素工業株式會社」，在戰後竟然「補一個公文」方式，台灣省政府就將雷管工廠直接讓售給國民黨。

    黨產會指出，國民政府遷台後，將這座工廠收入省營事業「台灣工礦公司」旗下。台灣省政府開始進行耕者有其田，以及其他事業移轉民營時，因為這座工廠「所製雷管因屬爆炸物，同受管制，且係供全省煤礦之需，有獨佔性，容易操縱，為便於管制，應予保留」，而不進行分售。

    黨產會提及，但在1956年4月的國民黨黨營事業「齊魯公司」的股東大會上，竟有高層官員提到「南勢角工廠原屬公營事業，用人過多成本偏高，歸屬齊魯後工作人員希能儘量縮減...」。

    黨產會質疑，怎麼原本說不進行分售，一轉眼又「歸屬齊魯」，成為國民黨黨營事業了？據調查，同年5月，在台灣省政府發給省議會文件中，有個用手寫的註記「南勢角工廠已讓售中央黨部並接收一千五百餘千元」，原來不知何時，這座工廠已經讓售給國民黨。

    黨產會表示，到了6月召開省議會會議時，當時省議員吳三連質疑，這座南勢角工廠沒有經過審議就賣掉，「這是什麼意思？」

    當年官員備詢回答，「自從審查會提出來這個問題以後，已經補一個公文到省政府辦這個手續，大概省府最近可以提出來...」。

    黨產會批評，原來即便有議員質疑，只要補一個公文，工廠先賣掉也沒關係！原來補一個公文，就可以把「有獨佔性，容易操縱」的雷管工廠直接讓售給中國國民黨。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    黨產會查仁武民眾服務社 鄉公所免費送房給國民黨
    2020/12/17 14:14

    黨產會查仁武民眾服務社 鄉公所免費送房給國民黨
    黨產會打臉雷倩：沒核准婦聯會可動用不當黨產
    2020/12/15 19:35

    黨產會打臉雷倩：沒核准婦聯會可動用不當黨產

    網路瘋傳投資法-存投組 立即簽到免費領紅利
    台大法學教授：黨產條例以「輕微干預」手段追討不當黨產
    2020/12/03 13:14

    台大法學教授：黨產條例以「輕微干預」手段追討不當黨產
    黨產會研討會登場 林峯正：密切觀察釋憲法官後續判決
    2020/12/03 11:31

    黨產會研討會登場 林峯正：密切觀察釋憲法官後續判決

    華銀首創雙語「AI智慧語音櫃檯」
    挹注中影八德受制黨產會附加條款 中影興訟吞敗
    2020/12/01 13:32

    挹注中影八德受制黨產會附加條款 中影興訟吞敗
    揭台南被侵占歷史 黨產會研討會：宮古座淪黨產慘遭拆除
    2020/11/04 20:44

    揭台南被侵占歷史 黨產會研討會：宮古座淪黨產慘遭拆除
    政治今日熱門
    民進黨中市議會黨團總召 3人協調由謝明源擔任
    2020/12/23 20:35

    民進黨中市議會黨團總召 3人協調由謝明源擔任

    獨家》台中市被統戰？兵役宣導品擷圖中國解放軍握拳敬禮
    2020/12/23 06:21

    獨家》台中市被統戰？兵役宣導品擷圖中國解放軍握拳敬禮

    國軍形象月曆迎2021// 海軍首位直升機女飛官亮相
    2020/12/23 05:30

    國軍形象月曆迎2021// 海軍首位直升機女飛官亮相

    美國會通過「台灣保證法」// 對台軍售常態化、挺台參與國際組織
    2020/12/23 05:30

    美國會通過「台灣保證法」// 對台軍售常態化、挺台參與國際組織

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播