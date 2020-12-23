為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    嚴懲盜砂船！最重判7年、罰1億 立院初審通過

    中國抽砂船近年頻頻越界盜採我國海域砂石，破壞生態，最高可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。（資料照，澎湖海巡隊提供）

    中國抽砂船近年頻頻越界盜採我國海域砂石，破壞生態，最高可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。（資料照，澎湖海巡隊提供）

    2020/12/23 20:18

    〔記者吳書緯／台北報導〕中國抽砂船近年頻頻越界盜採我國海域砂石，破壞我國生態環境，為有效嚇阻中國抽砂船，立法院今天初審通過「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法第18條修正草案」，未經許可在中華民國專屬經濟海域或大陸礁層採取土石，最高可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。

    立法院內政、外交及國防、經濟委員會聯席會議今併案審查「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」部分條文修正草案，因朝野無異議，內政委員會召委沈發惠做成決議，按照行政院提案版本通過以及民進黨立委管碧玲等人所提出的修正動議，增訂未經許可，以船舶或其他機借設備方式，在中華民國專屬經濟海域或大陸礁層採取土石者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。

    此外，由於現行沒收船隻或機械設備不易拍賣以及保管問題，草案也增加查扣船舶去化方式；草案明定，供犯罪用的船舶或其他設備，經判決沒收確定，得視個案情節需要拍賣或變賣，或專案報准無償留供公用、廢棄或為其他適當方式處置。

    針對沒收的盜砂船，民進黨立委羅美玲在質詢時表示，法務部次長蔡碧仲曾建議沒收的抽砂船可做國軍「靶船」；海委會副主委兼海巡署長莊慶達允諾，這會是未來選項之一。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    立委促打擊中國抽砂船 擴大海洋保育線範圍
    2020/11/10 11:11

    立委促打擊中國抽砂船 擴大海洋保育線範圍
    《即時說新聞》中國猖狂來台盜採海砂 海巡「硬起來」扣船又扣人
    2020/10/21 17:47

    《即時說新聞》中國猖狂來台盜採海砂 海巡「硬起來」扣船又扣人

    搶看年末聚餐寶典　「它」風味圓潤百搭餐
    中國抽砂船盜砂 花蓮砂石業者盼管制中國砂進口
    2020/10/21 17:20

    中國抽砂船盜砂 花蓮砂石業者盼管制中國砂進口
    中國抽砂船南竿海域盜砂 海巡強勢逮獲人船、卸沙回填1800噸
    2020/10/05 10:44

    中國抽砂船南竿海域盜砂 海巡強勢逮獲人船、卸沙回填1800噸

    國泰產險送你聖誕禮　陪你過聖誕！
    海面全是中國抽砂船！他搭機飛馬祖驚見這幕超火大
    2020/10/01 19:14

    海面全是中國抽砂船！他搭機飛馬祖驚見這幕超火大
    中國抽砂船到馬祖「大欺小」 海巡評估增派大型艦
    2020/08/05 18:28

    中國抽砂船到馬祖「大欺小」 海巡評估增派大型艦
    政治今日熱門
    民進黨中市議會黨團總召 3人協調由謝明源擔任
    2020/12/23 20:35

    民進黨中市議會黨團總召 3人協調由謝明源擔任

    喊「懸崖勒豬」！羅智強赴基隆點名蔡適應 護航萊豬就下架
    2020/12/22 22:07

    喊「懸崖勒豬」！羅智強赴基隆點名蔡適應 護航萊豬就下架

    萊豬事件被網友出征臉書 鄭運鵬神回霸氣反擊了
    2020/12/22 22:01

    萊豬事件被網友出征臉書 鄭運鵬神回霸氣反擊了

    西太平洋聯合反潛演習 美日法軍艦劍指中國
    2020/12/22 22:53

    西太平洋聯合反潛演習 美日法軍艦劍指中國

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播