澎湖望安成立「馬公馬上辦中心」 員額6人引發非議

望安鄉公所馬公市馬上辦中心，設在馬公戶政事務所對面。（記者劉禹慶攝）

2020/12/23 18:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕轄管最多有人島嶼的澎湖望安鄉，由於大部分鄉民在馬公置產工作，望安鄉公所為了服務居住在馬公市鄉親，成立馬公馬上辦中心，預計明年元旦揭牌正式服務，卻傳出員工名額多達6人，比澎湖縣政府台北辦事處人員還多，引發非議。

望安鄉公所馬上辦中心，擇定在馬公市西文里永壽街82號，預計明年元旦正式揭牌成立，設立6名工作人員，5人在馬上辦中心服務，1人在將軍離島，因應冬季東北季風起阻斷望安對外交通，減少民眾來回奔波洽公之苦，夏季時維持正常，提供便民服務。

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由於澎湖縣政府在台北設立辦事處，僅設主任及服務人員1名，就引發議會群起抨擊，而望安馬上辦中心一口氣就列入6名員額，更讓外界譁然，認為有綁樁之嫌，質疑浪費公帑，因此引起爭議，對於望安鄉公所是否有必要設立馬上辦中心？更是正反意見都有。

針對外界質疑，望安鄉公所表示，望安轄管6個有人島、9個村，島嶼間往來都是仰賴藍色公路，遇到東北季風強烈斷航時，仍需要維持鄉政正常運作，歷屆鄉長都有編列員額，現任鄉長彭亞湖只新增1人，都是臨時名額，領取最低薪資，半年1簽，並無圖利之嫌；望安鄉代會主席陳淑娟也無奈的證實，歷屆鄉長都有編列相關預算，至於用途則是鄉公所較為清楚。

望安鄉公所轄管將軍、花嶼、東吉、東嶼坪、西嶼坪及望安本島6個有人島。（記者劉禹慶攝）

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