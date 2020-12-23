高金素梅痛批AIT處長干涉內政 前外交官舉2點：無知蠢爆

立委高金素梅（見圖）昨日在臉書痛批美國在台協會（AIT）處長酈英傑「明擺著侵門踏戶，要干涉台灣內政」，更批台灣政府長年來對AIT唯唯諾諾，助長其公然干涉內政壞習慣。（資料照）

2020/12/23 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕立委高金素梅昨日在臉書痛批美國在台協會（AIT）處長酈英傑「明擺著侵門踏戶，要干涉台灣內政」，更批台灣政府長年來對AIT唯唯諾諾，助長其公然干涉內政壞習慣。對此，前外交官劉仕傑忍不住表示，身為國會議員，卻寫出這種完全缺乏外交常識的文，不但「無知蠢爆」，也「完全缺乏外交常識」。

高金素梅昨（22）日諷刺AIT是「美國在台總督府」，她在臉書PO文提到本月16日AIT處長酈英傑遭台中市長盧秀燕抗議萊豬後，透過AIT發言人放話反擊稱台灣政治人物散播不實訊息。高金素梅痛批，作為美國駐台外交人員，酈英傑的言論是「明擺著侵門踏戶，要干涉台灣內政」；她也批，AIT不是領事館，更不是大使館，但這麼多年來台灣政府對它的唯唯諾諾，助長了AIT公然干涉內政的政治壞習慣。

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時代力量國際部主任劉仕傑看到高金素梅PO文下留言一片附和，今日忍不住在臉書發文質疑：「無言啊！身為國會議員，寫出這種完全缺乏外交常識的文，受眾還一直拍手叫好？」

劉仕傑表示，第一，高金素梅說「AIT只是協會，不是領事館，更不是大使館」，根本是無知蠢爆的說法。他說，AIT的名稱雖然不是大使館，卻是美國在亞洲最重要的館處之一，不但具備實質大使館的意涵，其重要性更是比美國其他許多掛著「大使館」招牌的館處來得重要數倍，若美國國務院不重視的話，那為何美國政府要花費鉅額斥資在內湖購置新館？這種下重本的投資，當然就是凸顯美方對於台灣戰略地位的重要性，「這簡單的道理很難理解嗎」？

其次，劉仕傑質疑高金素梅「美方公然干涉內政」的說法，他指出，干涉內政在國際法上是很嚴重的指控，高金素梅這樣說，只讓他想到中國外交部發言人也是三不五時指控美國政府干涉內政，「奇怪？高金的說法怎麼跟中共那麼像？該不會是因為率團赴中太頻繁，又吃到中共的口水吧？」

最後，劉仕傑質疑，作為一個加入中國國民黨黨團運作的無黨籍立法委員，卻公開大肆炒作反美情緒，甚至戲謔稱呼AIT為在台總督府，「反美，究竟是高金委員的個人立場？還是國民黨黨團的整體立場？國民黨何時要向全民講清楚？」

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