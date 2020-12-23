為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高金素梅痛批AIT處長干涉內政 前外交官舉2點：無知蠢爆

    立委高金素梅（見圖）昨日在臉書痛批美國在台協會（AIT）處長酈英傑「明擺著侵門踏戶，要干涉台灣內政」，更批台灣政府長年來對AIT唯唯諾諾，助長其公然干涉內政壞習慣。（資料照）

    立委高金素梅（見圖）昨日在臉書痛批美國在台協會（AIT）處長酈英傑「明擺著侵門踏戶，要干涉台灣內政」，更批台灣政府長年來對AIT唯唯諾諾，助長其公然干涉內政壞習慣。（資料照）

    2020/12/23 18:53

    〔即時新聞／綜合報導〕立委高金素梅昨日在臉書痛批美國在台協會（AIT）處長酈英傑「明擺著侵門踏戶，要干涉台灣內政」，更批台灣政府長年來對AIT唯唯諾諾，助長其公然干涉內政壞習慣。對此，前外交官劉仕傑忍不住表示，身為國會議員，卻寫出這種完全缺乏外交常識的文，不但「無知蠢爆」，也「完全缺乏外交常識」。

    高金素梅昨（22）日諷刺AIT是「美國在台總督府」，她在臉書PO文提到本月16日AIT處長酈英傑遭台中市長盧秀燕抗議萊豬後，透過AIT發言人放話反擊稱台灣政治人物散播不實訊息。高金素梅痛批，作為美國駐台外交人員，酈英傑的言論是「明擺著侵門踏戶，要干涉台灣內政」；她也批，AIT不是領事館，更不是大使館，但這麼多年來台灣政府對它的唯唯諾諾，助長了AIT公然干涉內政的政治壞習慣。

    時代力量國際部主任劉仕傑看到高金素梅PO文下留言一片附和，今日忍不住在臉書發文質疑：「無言啊！身為國會議員，寫出這種完全缺乏外交常識的文，受眾還一直拍手叫好？」

    劉仕傑表示，第一，高金素梅說「AIT只是協會，不是領事館，更不是大使館」，根本是無知蠢爆的說法。他說，AIT的名稱雖然不是大使館，卻是美國在亞洲最重要的館處之一，不但具備實質大使館的意涵，其重要性更是比美國其他許多掛著「大使館」招牌的館處來得重要數倍，若美國國務院不重視的話，那為何美國政府要花費鉅額斥資在內湖購置新館？這種下重本的投資，當然就是凸顯美方對於台灣戰略地位的重要性，「這簡單的道理很難理解嗎」？

    其次，劉仕傑質疑高金素梅「美方公然干涉內政」的說法，他指出，干涉內政在國際法上是很嚴重的指控，高金素梅這樣說，只讓他想到中國外交部發言人也是三不五時指控美國政府干涉內政，「奇怪？高金的說法怎麼跟中共那麼像？該不會是因為率團赴中太頻繁，又吃到中共的口水吧？」

    最後，劉仕傑質疑，作為一個加入中國國民黨黨團運作的無黨籍立法委員，卻公開大肆炒作反美情緒，甚至戲謔稱呼AIT為在台總督府，「反美，究竟是高金委員的個人立場？還是國民黨黨團的整體立場？國民黨何時要向全民講清楚？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    江啟臣密會酈英傑澄清反萊豬？ 國民黨駁斥
    2020/12/22 18:15

    江啟臣密會酈英傑澄清反萊豬？ 國民黨駁斥
    萊豬議題盧秀燕摃上AIT 蘇貞昌：國際往來應照規矩
    2020/12/17 17:27

    萊豬議題盧秀燕摃上AIT 蘇貞昌：國際往來應照規矩

    存投組 股債穩波動
    盧秀燕當AIT處長面反萊豬 綠營議員批：作秀過頭拖全民下水
    2020/12/16 20:32

    盧秀燕當AIT處長面反萊豬 綠營議員批：作秀過頭拖全民下水
    盧秀燕媒體前當面反萊豬挨批 中市府：尊重AIT的說法
    2020/12/16 18:42

    盧秀燕媒體前當面反萊豬挨批 中市府：尊重AIT的說法

    華銀首創雙語「AI智慧語音櫃檯」
    政治今日熱門
    民進黨中市議會黨團總召 3人協調由謝明源擔任
    2020/12/23 20:35

    民進黨中市議會黨團總召 3人協調由謝明源擔任

    喊「懸崖勒豬」！羅智強赴基隆點名蔡適應 護航萊豬就下架
    2020/12/22 22:07

    喊「懸崖勒豬」！羅智強赴基隆點名蔡適應 護航萊豬就下架

    萊豬事件被網友出征臉書 鄭運鵬神回霸氣反擊了
    2020/12/22 22:01

    萊豬事件被網友出征臉書 鄭運鵬神回霸氣反擊了

    西太平洋聯合反潛演習 美日法軍艦劍指中國
    2020/12/22 22:53

    西太平洋聯合反潛演習 美日法軍艦劍指中國

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播