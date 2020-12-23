總統府元旦升旗國軍代表領唱國歌 巨幅國旗現身台灣被看見

總統府明年元旦升旗典禮照常舉行，節目高潮則安排由柏齡太鼓團隊充滿震撼力的鼓聲，迎接巨幅國旗進場。（記者李欣芳攝）

2020/12/23 15:19

〔記者李欣芳／台北報導〕時隔253天之後，台灣再度發生武漢肺炎本土病例，不過，總統府今天宣布中華民國110 年元旦總統府升旗典禮仍將照常舉行，將由基層國軍代表與扶輪社百人合唱團領唱國歌，由於台灣防疫受國際肯定，這次升旗典禮特別號召百名扶輪社員在凱道上舉起寬達 12 公尺的巨幅國旗，象徵台灣被世界看見與重視。

總統府發言人Kolas Yotaka表示，今年將加派防疫人力，在典禮現場協助入場的民眾填寫健康聲明書，並維持社交距離，同時嚴格施行實聯制，必須在線上或透過紙本填寫健康聲明書。

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總統府下午2時舉行明年元旦升旗典禮記者會說明，這項記者會由Kolas Yotaka主持，包括主辦單位扶輪社總召集人、國策顧問 陳茂仁、策展單位集智館文化有限公司代表陳幼軒等人都出席。

今天記者會活動主題及主視覺。由於全世界面臨疫情的嚴峻考驗，台灣因為全體國民的共同努力，不但控制得宜，且有餘力提供國際奧援，深獲世界認可。新年升旗活動以「2021 台灣有你」作為主題，除將感謝與新年祝福獻給國人，也期盼眾人持續團結凝聚，帶給台灣更多驕傲。

升旗典禮仍由台灣扶輪人元旦升旗典禮委員會第二年續辦，扶輪社總召集人陳茂仁認為，在疫情未見明朗前，顯見台灣防疫成果值得國際信任。特別號召百名扶輪社員在凱道上舉起寬達 12 公尺的巨幅國旗，象徵台灣被世界看見與重視。

110 年元旦升旗典禮的表演節目設計，延續「台灣有你」的主題意涵，將台灣人各種精神樣貌，透過表演呈現在國人面前，包括由20所高校學生組成百人街舞團，北一女中樂儀旗隊與建國中學樂旗隊，節目高潮則安排由柏齡太鼓團隊充滿震撼力的鼓聲，迎接巨幅國旗進場。

每年受矚目的國歌領唱人選，預計由辛苦保家衛國的國軍基層代表及扶輪社百人合唱團組成。過去一年除防疫工作外，國家安全的防衛任務也非常吃重，希望藉此具代表性的場合，向國軍表達國人感謝之意。

這次並推出元旦升旗紀念小物，首度推出彩版主視覺口罩，將贈送給現場民眾。

總統府明年元旦升旗典禮推出元旦升旗紀念小物，首度推出彩版主視覺口罩，將贈送給現場民眾。圖右為總統府發言人Kolas Yotaka，圖左為扶輪社總召陳茂仁示範戴彩版口罩。（記者李欣芳攝）

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