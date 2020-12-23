明年口罩降價等逾10項嘉惠民眾措施 政院明公布

行政院明天將召開院會，主持院會的行政院長蘇貞昌將就明年度惠民措施做出裁示。（資料照）

2020/12/23 12:19

〔記者李欣芳／台北報導〕面對新的一年即將到來，據悉，行政院明天召開的院會，將彙整並公布超過10項便利民眾的「惠民」措施，包括中央流行疫情指揮中心日前宣布，實名制口罩政策有新調整，明年實名制口罩將降價，藥局自今年12月31日起，超商等販售通路自明年1月4日起，無論成人口罩或兒童口罩，每片自5元調降為4元。口罩銷售片數也增加1片，改為14天可買10片，共40元。

明年的惠民措施還包括基本生活費調高與基本工資調升等等，其中因今年調高基本生活費，明年將可享受減稅優惠。2020年每人基本生活費由17.5萬元，大舉提高7千元至18.2萬元，減稅利益也放大至96.57億元，如果換算成四口之家，家庭綜合所得稅額就可以減少2萬8000元，全台灣有205萬戶受惠。明年5月申報綜合所得稅時就可以適用。

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有關基本工資部分，基本工資將在明年元旦起調整，月薪由現行2.38萬元調為2.4萬元、時薪從158元調成160元。

行政院明天召開的院會將討論110年的惠民措施，目前正由行政院協調跨部會整理資料中，預定明天彙整並公布的惠民措施可望超過10項。

由於疫情再度拉警報，口罩問題再度受到外界關注，中央流行疫情指揮中心日前宣布因目前國內口罩產能已大幅提升，為有效追溯口罩來源，實名制口罩政策藥局自109年12/31起，超商等販售通路自110年1/4起，無論成人口罩或兒童口罩，每片自5元調降為4元。

藥局自109年12/31起，超商等販售通路自110年1/4起，無論成人口罩或兒童口罩，銷售片數及售價均調整為14天10片，共40元。

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