諷台灣豬標章多如春聯 民眾黨團籲執政黨開放立委投票

民眾黨立院黨團總召賴香伶（中）等立委，今召開「標萊豬才是全民共識」記者會。（記者塗建榮攝）

2020/12/23 12:10

〔記者陳昀／台北報導〕萊豬相關行政命令明天決戰立法院會，民眾黨團全體立委上午開記者會，批評執政黨完全否決在野黨提出的修法方向及可執行事項，換了位置換了腦袋令人痛心，要求明天記名表決、表態要求廢止行政命令，並呼籲民進黨開放黨籍立委自主投票。他們痛斥，政府聲稱要推動國產豬外銷，但屠體分級從1988年喊到現在又說2023年才要啟用，拖了35年；台灣豬標章有10多種，根本認不出真偽，內部管理都做不好怎麼外銷？

民眾黨團總召賴香伶批評，執政黨完全否認在野黨用心提出的修法方向和可執行事項，荒腔走板地否定自己過去擬定的高標準、「食安不能交換」的承諾，換了位置換了腦袋，執政思維變了、高道德標準變了、高普世價值變了，民眾黨團將要求所有表決案記名表決，執政黨負有政策決策責任、對國人負責的責任，執政黨應該開放黨籍立委自主用民意投票，不是黨意，更不是蔡總統的意志，這是在野黨提出最沈痛的聲明跟主張。

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民眾黨團副總召張其祿指出，民進黨團總召柯建銘打算「畢其功於一役」，用這樣的態度面對重要的食安問題，非常不可取，政府聲稱標註萊劑會造成歧視、違反WTA原則，造成國貿問題及非關稅貿易障礙等，但美國國內已做到標示賀爾蒙、添加劑、萊克多巴胺等，既然他們本國都做得到，哪有國際間歧視的問題？我們現在創造一堆零零總總標章，被業界諷刺像掛春聯，但源頭不就是為了要避免萊豬嗎？「怎麼會殺人的沒事，其他人要自清，實在太奇怪。」

民眾黨團幹事長高虹安指出，政府針對萊豬進口應準備的待辦事項如台美經貿進度、邊境查驗人力、市場查驗人力、地方自治條例等都還是說不清楚講不明白，政府宣稱台灣豬要出口外銷，但我們成本比美國高，應該像伊比利豬分高級、中等才有優勢，結果1988年開始說要做的屠體分級，2016年也喊過，今年又說2023年才要啟用，這樣到底怎麼幫助外銷？因此民眾黨團明天會一致投票要求廢止行政命令。

民眾黨立委邱臣遠痛斥，政府只怕貿易傷害，怎麼不怕傷害消費者信心、國內豬肉流通障礙？農委會推出「黃金台灣豬」標章後，又因為腸衣問題改口說99%台灣豬即可，降低標章認證度、公信力，也讓自主申請達成率不高，後來衛福部也有台灣豬貼紙，地方政府自製飆漲也有10多種，搞得跟貼春聯一樣，大家分得出真偽嗎？講白了政府就是不責任，推給民間業者、廠商，連過內市場都沒顧好怎麼推動國際貿易？

「標章之亂，天地顛倒翻！」蔡壁如批評，不標「萊豬」標「產地」，就是標章之亂的源頭，這種行政治理的政策設計嚴重錯誤，民進黨還是比較適合當在野黨，壞人混在人群裡面，不把他揪出來，反而要多數的好人自清，這是天地顛倒翻！民進黨要雙標、拋棄自己的價值，自己往後走是他家的事，但是他是執政黨，他的往後走將造成台灣社會和民主的倒退，就變成民眾的大事，民眾黨在立院的監督，就是要防止台灣的倒退。

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