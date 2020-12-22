中捷通車跳票市府「錯在相信履勘委員」 盧秀燕為失言道歉

台中市議員質疑，中捷通車跳票，中市府沒有過錯嗎？盧秀燕回答，「錯在我們相信履勘委員」，但十分鐘後為不當發言道歉。（記者蘇金鳳攝）

2020/12/22 18:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台北市捷運工程局今天到台中市議會報告，市議員江肇國說，市府一整天都說廠商有責任，台中市沒有過失？市長盧秀燕脫口表示，「錯在我們相信履勘委員」，遭其他民進黨市議員批甩鍋、卸責，盧秀燕十分鐘馬上改口並道歉，感謝交通部履勘委員通過安全營運許可執照，她一時心疼交通局及中捷員工，才會不當發言。

江肇國今天在北捷局於台中市議會報告時質詢說，中市府今天指北捷局及日商法商有錯，難道台中市政府都沒有錯嗎？

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盧秀燕回答，有，她「概括承受」。江肇國再問，概括承受是指別人錯你要概括承受，難道市府沒有錯？

盧秀燕這時不高興地說出，「錯在我們相信履勘委員」，此語一出，現場哄堂大笑，民進黨市議員陳淑華、林德宇、賴佳微則大罵盧秀燕離譜，只會甩鍋、卸責。

大會正好結束，盧秀燕原本要在議會解釋，遭江肇國反對，她只好會後受訪。

盧秀燕說，對於11年來參與捷運興建的所有公務及夥伴同仁，都表示感謝，因為今天少數的人不斷批評及指責交通局及中捷公司的人，一時心疼才會如此。

盧秀燕強調，她感謝交通部履勘委員通過安全營運許可執照，對所有履勘委員表示感謝，講得不好不當發言，要馬上修正道歉。

盧秀燕強調，對於中捷綠線無法通車，現任的市府尤其是她要全權負責，現在要趕快通車才是市民所重視的，她再對於今天議會上的不當發言，她公開道歉，市府將儘速讓中捷安全通車，回應市民期待。

台中市議員江肇國質疑，捷運通車跳票市府沒有過錯嗎？（記者蘇金鳳攝）

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