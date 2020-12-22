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    中橫1甲子 馮世寬曝當年漢光「封雪隧」演習秘辛

    退輔會主委馮世寬昨提及2016年漢光演習「封雪隧」計畫的內幕。（記者吳書緯攝）

    退輔會主委馮世寬昨提及2016年漢光演習「封雪隧」計畫的內幕。（記者吳書緯攝）

    2020/12/22 13:26

    〔記者吳書緯／台北報導〕中橫通車一甲子，退輔會昨舉行《築路英雄》微電影首映典禮；退輔會主委馮世寬提到，當年3條東西橫貫公路闢建有其戰略考量，讓國軍兵力可以在東西部轉移，現今雪山隧道也有同樣意義，並提及2016年接任蔡政府首任國防部長時，在當年漢光32號演習進行「封雪隧」演習，使官兵模擬臨戰狀況，並讓民眾瞭解戰時軍事戰略和用兵。

    緬懷榮民建設北橫、中橫、南橫3條東西橫貫公路貢獻，退輔會昨在中橫沿線的武陵農場舉行《築路英雄》微電影首映典禮；馮世寬致詞提到，當年美援挹注興建3條東西橫貫公路時，是以戰略為考量，戰時兵力可以從東部轉移到西部，或由城市戰轉為山地戰，兵力從西部轉進至東部，讓共軍無法一次佔領全台，「甚至現在的雪隧，也有軍事意義」。

    國軍在2016年「漢光32號」軍演首度納入「雪山隧道封阻」演練課目，當時軍方在雪隧車行導坑設置補給站，內藏軍糧與醫藥器材，隧道內外部署燃油桶、消波塊、廢棄車輛、貨櫃、太空包、水泥預拌車、紐澤西護欄、獨角砦、阻釘板及鋼刺蝟刺絲等十層阻絕設施，設施上並且加裝詭雷裝置。

    此外，陸軍並在隧道內及雪隧前的蔣渭水紀念碑附近部署兵力，模擬敵軍從正面或邊坡進攻，國軍以火力反擊，演習過程逼真，最後敵軍陷入我方包圍，被一舉殲滅。

    馮世寬昨揭露當年規劃軍演內幕，他當時接任國防部長「我是個務實的人」，想到戰時兵力轉移非常重要，除東西橫貫公路是通道，雪隧是從台北到宜蘭、花蓮最快速的通道，為了讓官兵在演習有臨戰經驗的感覺，因此提出「封雪隧」軍演。

    然而，馮世寬說，此構想當時一提出，馬上被國防部裡的參謀說「封雪隧不可行」因為是重要的交通要衢，他認為要讓百姓瞭解雪隧在戰時的軍事戰略與運兵、用兵的意義，所以一個星期後帶著時任參謀本部作戰及計畫參謀次長周皓瑜（現任退輔會副主委）向時任內政部長葉俊榮簡報，得到葉俊榮允諾「全力支持」，因此就在當年漢光32號演習，演練戰車部署、內部搶救、醫療、拖救及兵力轉移等課目。

    提及雪隧，馮世寬又提，要不是退輔會所屬的「榮民工程處」施工，雪隧「我不相信還做得成」，他的同學當時在退輔會任職，提到當時開挖隧道使用的機器（TBM，全斷面隧道鑽掘機）租一天是100萬元，當時山崩埋在裡面，後來榮工處連買兩具機器「再貴都把它買過來」。

    中橫通車1甲子，退輔會主委馮世寬提到2016年漢光「封雪隧」演習秘辛。（資料照）

    中橫通車1甲子，退輔會主委馮世寬提到2016年漢光「封雪隧」演習秘辛。（資料照）

    中橫通車1甲子，退輔會主委馮世寬提到2016年漢光「封雪隧」演習秘辛。（資料照）

    中橫通車1甲子，退輔會主委馮世寬提到2016年漢光「封雪隧」演習秘辛。（資料照）

    中橫通車1甲子，退輔會主委馮世寬提到2016年漢光「封雪隧」演習秘辛。（資料照）

    中橫通車1甲子，退輔會主委馮世寬提到2016年漢光「封雪隧」演習秘辛。（資料照）

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