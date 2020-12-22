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    美國國會通過「台灣保證法」 待總統川普簽署生效

    美國參眾兩院於21日包裹通過「台灣保證法（Taiwan Assurance Act of 2020）」，同時首度在年度預算中納入300萬美元，用以支應「全球合作暨訓練架構」（GCTF）計畫活動。（路透資料照）

    美國參眾兩院於21日包裹通過「台灣保證法（Taiwan Assurance Act of 2020）」，同時首度在年度預算中納入300萬美元，用以支應「全球合作暨訓練架構」（GCTF）計畫活動。（路透資料照）

    2020/12/22 13:07

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國參眾兩院於21日包裹通過「台灣保證法（Taiwan Assurance Act of 2020）」，同時首度在2021會計年度預算中納入300萬美元，用以支應「全球合作暨訓練架構」（GCTF）計畫活動。駐美代表處今表示，此彰顯國會兩黨以具體行動力挺台美關係、捍衛民主自由、強化合作的堅定立場，我方表達誠摯感謝。法案同日即送抵白宮，待川普總統簽署生效。

    美國聯邦參眾兩院於12月21日協商通過支用金額達2.3兆美元的2021會計年度聯邦政府撥款法案，包含9000億美元的COVID-19疫情紓困案。

    駐美代表處今天表示，在撥款法案中，經兩院友我國會議員努力，另納入「台灣保證法（Taiwan Assurance Act of 2020）」，並納入撥款300萬美元支應GCTF用途的相關文字，彰顯美國會兩院民主、共和兩黨以具體行動力挺深化台美關係、支持捍衛我民主自由制度及強化台美全球合作的堅定立場。駐美代表處表達誠摯感謝。

    「台灣保證法」兩院版本分由參議員柯頓（Tom Cotton）、眾院外委會主恩格爾（Eliot Engel）、首席議員麥考爾（Michael McCaul）等人於2019年3月及4月間提出，眾院院會於去年5月7日無異議通過該法案。內容為肯定「台灣關係法」立法40週年的成就，盼在該法良好基礎上進一步深化台美關係，並納入支持台灣有意義參與國際組織、支持我提升自我防衛能力等重要文字。該法也要求國務卿，在法律生效後180天內，應針對國務院指導對台關係包括「對台交往準則」等文件進行檢視，並應重新頒發供行政部門遵行的準則。

    此外，聯邦政府撥款法案也首度納入撥款支應GCT活動，預算規模300萬美元，並肯定GCTF為推動公衛、執法、災難救助、能源合作、婦女賦權、網路安全、媒體識讀及良善治理的重要平台。

    撥款法案亦納入參議員魯比歐（Marco Rubio）提出「2021會計年度情報授權法案」的重要內容，其中要求美國國家情報總監應向國會提交有關半導體相關供應鏈之關鍵科技趨勢報告，內容除對全球半導體供應鏈進行評估外，亦包括減少美國弱點及最大化槓桿作用點之領域，以及涵蓋對重大地緣政治改變可能影響分析，包括與台灣相關者。

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