國軍明年形象月曆出爐 海軍首位直升機女飛官亮相

海軍首位旋翼機女性飛官許秀青上尉。（記者涂鉅旻攝）

2020/12/22 12:41

〔記者涂鉅旻／台北報導〕2020年年關將至，國防部今日召開記者會公布明年度形象月曆，並以「國軍好Young」為主題，傳達國軍熱情活力、官兵個個「好樣」的意象。其中，為明年4月月曆主角的許秀青上尉，是海軍首位旋翼機的女性飛行員，她今天也現身記者會表示，雖然訓練過程非常艱辛，但能夠守衛海疆，一切辛苦都值得。

海軍反潛航空大隊陳以欣上士獲選「110年國軍形象月曆」人物代表，並在發表記者會上大秀熱舞。（記者塗建榮攝）

許秀青為海軍官校正期103年班電機工程系畢業，曾擔任中平艦電戰官、艦指部計畫官、錦江軍艦通信官，後來投入飛官訓練，今年6月通過航訓後，加入海軍反潛航空大隊服役。現為海軍S-70C直升機飛官。

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國防部今22日召開記者會發表「110年國軍形象月曆」會後12個月曆主角大合影。（記者塗建榮攝）

此外，明年度月曆還有數位亮點人物，包括為F-16V戰機飛官的空軍4聯隊23作戰隊飛官陳信全上尉、具有精湛舞技的海軍反潛航空大隊陳以欣上士，還有空軍的「夫妻檔」：空軍官校陳慶修少校及空軍保指部李侃穎上尉，今日也攜帶二名子女參與記者會。

陸軍第八軍團機步333旅聯兵2營戰車連中士鍾祥逸獲選「110年國軍形象月曆」一月份形象代表。（記者塗建榮攝）

國防部文宣心戰處長樓偉傑今日表示，明年度形象月曆以12個月份精彩的構圖照片，搭配簡單易懂的文字，襯托出「國軍好young」的主題核心，向國人傳達國軍最優質的形象，藉以彰顯國軍不僅具備全方位的戰力，給予國人全方位的守護，更是全方位的優質勁旅。而今年月曆設計有一個小巧思，除了可觀賞精美軍事照片外，特別於封面下方延伸尺寸，印製「牛轉乾坤」的春聯，提前向國人賀新春。

陸軍馬防部南竿守備大隊機步連上士許祐豪獲選「110年國軍形象月曆」二月份形象代表。（記者塗建榮攝）

陸軍六軍團21砲指部火箭營火箭1連中尉林予涵獲選「110年國軍形象月曆」三月份形象代表。（記者塗建榮攝）

空軍官校陳慶修少校及空軍保指部李侃穎上尉夫婦獲選「110年國軍形象月曆」五月份形象代表。（記者塗建榮攝）

陸軍航特部航空601旅第1作戰隊中校趙鉞獲選「110年國軍形象月曆」六月份形象代表。（記者塗建榮攝）

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