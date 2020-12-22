國軍明年形象月曆出爐 海軍首位直升機女飛官亮相
〔記者涂鉅旻／台北報導〕2020年年關將至，國防部今日召開記者會公布明年度形象月曆，並以「國軍好Young」為主題，傳達國軍熱情活力、官兵個個「好樣」的意象。其中，為明年4月月曆主角的許秀青上尉，是海軍首位旋翼機的女性飛行員，她今天也現身記者會表示，雖然訓練過程非常艱辛，但能夠守衛海疆，一切辛苦都值得。
許秀青為海軍官校正期103年班電機工程系畢業，曾擔任中平艦電戰官、艦指部計畫官、錦江軍艦通信官，後來投入飛官訓練，今年6月通過航訓後，加入海軍反潛航空大隊服役。現為海軍S-70C直升機飛官。
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此外，明年度月曆還有數位亮點人物，包括為F-16V戰機飛官的空軍4聯隊23作戰隊飛官陳信全上尉、具有精湛舞技的海軍反潛航空大隊陳以欣上士，還有空軍的「夫妻檔」：空軍官校陳慶修少校及空軍保指部李侃穎上尉，今日也攜帶二名子女參與記者會。
國防部文宣心戰處長樓偉傑今日表示，明年度形象月曆以12個月份精彩的構圖照片，搭配簡單易懂的文字，襯托出「國軍好young」的主題核心，向國人傳達國軍最優質的形象，藉以彰顯國軍不僅具備全方位的戰力，給予國人全方位的守護，更是全方位的優質勁旅。而今年月曆設計有一個小巧思，除了可觀賞精美軍事照片外，特別於封面下方延伸尺寸，印製「牛轉乾坤」的春聯，提前向國人賀新春。