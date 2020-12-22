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    首頁　>　政治

    國民黨反萊豬進口 林右昌籲理性看待

    美國萊豬明年1月開放進口，基隆市長林右昌說，萊豬的事大家要理性面對、討論，做政治的思考或操作，對所有人不管那個政黨或中央、地方都是不利的。（記者林欣漢攝）

    美國萊豬明年1月開放進口，基隆市長林右昌說，萊豬的事大家要理性面對、討論，做政治的思考或操作，對所有人不管那個政黨或中央、地方都是不利的。（記者林欣漢攝）

    2020/12/22 11:11

    〔記者林欣漢／基隆報導〕美國萊豬明年1月開放進口，立法院24日將針對萊豬法案上演表決大戰，中國國民黨基隆市黨部今天舉辦「懸崖勒豬 反萊豬」活動抗議萊豬進口，對此，基隆市長林右昌說，萊豬的事大家要理性面對、討論，做政治的思考或操作，對所有人不管那個政黨或中央、地方都是不利的，要理性去面對、看待，劑藥的使用最重要的是不能過量，如果是在安全的容許量內，就有他的可行性，這個在所有添加物，甚至醫藥都是這樣。

    林右昌呼籲大家要冷靜思考科學證據，冷靜理性地面對，相信大家看到很多資訊都已經被渲染，萊牛已經進口很多年，也是正常的販售與使用，還是要再次強調，開放並不是政府叫大家去使用，而是現在他已經符合國際規劃及標準，科學的證據與容許量已經出來，所以在貿易的架構下，是不是還要去要求零檢出或是完全不進口，這個值得大家去討論。

    林右昌表示，尊重立法院24日表決結果，站在地方政府的立場，希望中央能提供更多人力、經費，讓市府能做好所有的稽查工作，站在市長的角度，會盡力支持衛生局需要的稽查人力及經費，產業發展處也在幾個禮拜前巡視所有賣場，要求相關標示要充分揭露，讓民眾能清楚地去做安全的採購。

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