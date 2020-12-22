民進黨將對萊豬表決一致投票 江啟臣批輾壓民意

國民黨主席江啟臣回應美豬案表決大戰等議題。（記者廖振輝攝）

2020/12/22 10:58

〔記者林良昇／台北報導〕立法院24日將針對萊豬法案上演表決大戰，民進黨立委決議一致投票。國民黨主席江啟臣今痛批，民進黨團還是看不見民意，用多數暴力輾壓民意，這次輾壓的不只是人民健康，也是下一代健康。

立院民進黨團昨與行政院長蘇貞昌行政立法協調會報，會中決議針對萊豬法案表決一致投票。江啟臣今在出席國民黨記者會後受訪表示，很遺憾民進黨團還是看不見民意，用過去這種多數暴力、輾壓的方式輾壓民意，這次輾壓的恐怕不只是人民健康，也是下一代的健康。

請繼續往下閱讀...

江啟臣呼籲，蔡政府、行政院長蘇貞昌、立院黨團成員，這一票不只是對人民負責，也是對歷史負責，都會留下記錄，也不要忘記自己所講得話，正如過去民進黨所講的「黨意不要凌駕民意」。

美國在台協會（AIT）昨發佈文件，詳細說明美國政府的檢驗、標章與違規處理紀錄等管理內容，並強調遺憾近來美豬議題被不必要地政治化。對於AIT動作，江啟臣表示尊重，也希望美方了解跟尊重台灣人民的立場跟捍衛健康的態度。

江啟臣認為，萊豬問題本來就不是政治議題，是健康跟民生議題，民眾對自己健康的疑慮跟關心，不是政黨政治能操作的。

對於醫師蘇偉碩遭衛福部提告後改口萊劑毒性，衛福部長陳時中考慮撤告，江啟臣說，搞不清楚衛福部到底是什麼部，不管告不告，考量的是政治而不是人民健康，考量的不是民意而是上意，用提告造成寒蟬效應，遇民意反彈又龜縮，呼籲衛福部只要做一件事，就是為人民衛生福利著想。

針對國民黨將辦募款餐會及傳出江啟臣與國民黨智庫副董事長連勝文有心結，江啟臣表示，募款餐會在規劃中，國民黨的確需要幫忙，在接下來食安公投議題推動等都需要經費，所有相關募款活動，重點在募集人心和支持。

江啟臣也說，國民黨此時此刻只有團結沒有心結，要團結面對民進黨一黨獨大，不要見縫插針。

立法院24日將針對萊豬法案上演表決大戰。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法