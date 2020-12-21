入黨2年改1年！民進黨下修黨職選舉資格 待週三中執會拍板

民進黨內派系協調後，原擬「刪除地方黨部主委及黨主席被選舉人須入黨兩年限制」方案，改為「黨職人員選舉選舉人、被選舉人資格限制，自入黨兩年下修為入黨一年」，預計中執會本週三討論通過後拍板。（本報合成）

2020/12/21 17:53

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會本週三將二度討論黨職人員選舉辦法，黨內經與派系協調後，原本擬定「刪除地方黨部主委及黨主席被選舉人須入黨兩年限制」方案，本週三將改為提出「黨職人員選舉選舉人、被選舉人資格限制，自入黨兩年下修為入黨一年」方案。若中執會通過該修正草案，等於未來黨職選舉之選舉人及被選舉人資格，回到2013年時任民進黨主席蘇貞昌任內通過「排黑條款」前的狀態。

民進黨中執會2日討論黨職人選選舉辦法，提出「刪除地方黨部主委及黨主席被選舉人須入黨兩年限制」草案，但黨內「正國會」有疑義，當天中執會未處理。

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而近期黨內傳出，延宕半年的民進黨台北市黨部主委選舉，黨內勸進智庫副執行長吳怡農出任，民進黨提出此修正案，也被外界解讀，是為入黨兩年的吳怡農參選主委解套的「吳怡農條款」，而「正國會」對該案疑慮，可能與未來台北市長選舉佈局有關。

歷經兩週黨內派系溝通，民進黨也全盤調整本週三將討論的黨職人員選舉辦法草案，改為提出「黨職人員選舉被選舉人、選舉人入黨限制，自兩年下修為一年」之方案。意即，包括全國黨代表、黨主席、中常委、中執委、縣市及直屬特種黨部黨代表、地方黨部主委、執行委員及評議委員選舉，黨員只要入黨一年就具參選資格，黨員只要入黨一年就有投票權，鼓勵所有優秀人才參與黨務運作。

2013年，民進黨為化解傳有黑道集體入黨爭議，同年5月1日中常會通過，黨員入黨比照黨公職選舉，訂定「排黑條款」，由形式審查改為實質審查，選舉權與被選舉權資格，自入黨一年延長為入黨兩年。

民進黨內派系協調後，原擬「刪除地方黨部主委及黨主席被選舉人須入黨兩年限制」方案，改為「黨職人員選舉選舉人、被選舉人資格限制，自入黨兩年下修為入黨一年」，預計中執會本週三討論通過後拍板。（資料照，記者張嘉明攝）

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