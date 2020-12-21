新制服、新空間！民進黨高雄市黨部全面改造 明年春節重新亮相

「那斯達克客服商業設計公司」歐陽旭說明黨部空間設計理念。（記者王榮祥攝）

2020/12/21 17:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕身兼民進黨高雄市黨部主委的立委趙天麟今宣布，高雄市黨部將進行全面改造，包括新視覺、新制服、新空間、新活動，其中的視覺、制服率先亮相，新活動明年元旦將從鳳山開跑，黨部新空間預計明年農曆年前開放。

擔任第6屆黨部主委的趙天麟就任後，曾宣示要改造黨部空間，突破傳統政治窠臼、重寫地方政治美學，給所有黨員感受不一樣的黨部，並與黨員搭建起更全面的夥伴關係，同時讓更多民眾願意接觸、認識民進黨。

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他今天率領黨工團隊正式宣布，黨部將一起高雄大邁進，規劃新視覺、新制服、新空間、新活動等新思維，由七、八年級年輕設計師團隊領銜規劃，注入創意改革活力，形成新一代的綠色力量改寫政治美學。

黨部說明，設計黨部標誌的市黨部影音小組成員李俐蓁，曾擔任漢神百貨春季化妝品、中秋DM設計企劃，也曾創作高雄客運新型電動車公車車體彩繪，這回協助市黨部標誌創造出擷取高雄山海港城市意象，也設計市黨部新版生日卡、飛行外套。

八年級的李俐蓁與市黨部制服設計的七年級生孫義智，皆為高雄在地青年，而經營服裝設計工作室的孫義智不僅是高雄一百文創商品紀念襯衫的傑出設計師，也是立委趙天麟服務團隊的制服設計師，這次為市黨部新發表的「襯衫」設計出版型，版型充滿流行時尚感。

來自在地青創企業「那斯達克客服商業設計公司」的歐陽旭同樣是八年級生，曾是2019 哈瑪星小天地空間裝修團隊、2020蔡英文總統競選總部沙灘辦公室設計及裝修團隊成員。他將以創新方式改造市黨部一樓，外觀呈現白天與黑夜凸顯新式黨部標誌的視覺享受，內部打造成充滿自然綠化的休憩空間，並透過桌椅設置，一眼讓外界看出市黨部用心為城市服務的熱忱。

為促進高雄成為運動城市，未來也將規劃一樓設置自行車與路跑的補給站，方便市民來此短暫喘息。

新活動部分，黨部將與立委趙天麟服務處等單位共同主辦大高雄38區公益慢跑，首站鳳山報名已額滿，未來將以兩年時間，邀請各區黨員感受大高雄38區人文風情。

民進黨高市黨部全新改造，包括新視覺、新制服等。（記者王榮祥攝）

民進黨高市黨部主委趙天麟率黨部團隊與年輕設計師，宣布黨部全「新」改造內容。（記者王榮祥攝）

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