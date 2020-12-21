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    又白又漂亮！陳其邁罕露「少女美腿」 網友：快叫韓國瑜來看

    素以西裝褲示人的陳其邁，昨日難得露出纖長、白皙又光滑的小腿，在網路上迅速引起熱烈迴響。（圖擷取自Instagram＿chenchimai）

    素以西裝褲示人的陳其邁，昨日難得露出纖長、白皙又光滑的小腿，在網路上迅速引起熱烈迴響。（圖擷取自Instagram＿chenchimai）

    2020/12/21 18:52

    〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長陳其邁的「修長手指」曾一度引起網友熱議，更有熱情粉絲特別創立粉專。他向來在公開場合都穿著西裝褲，昨（20）日難得露出纖長、白皙又光滑的小腿，在網路上迅速引起熱烈回響。

    陳其邁昨日在IG發文分享吃冰照，直呼「『明仔載（明天）的氣力』就靠這碗了！明天是冬至，在高雄仍是吃冰的好天氣。來碗最愛的杏仁凍綠豆冰剛剛好」，更在文末附上話題標籤「#邁邁的沒有在瘦身日記」，強調美食當前，應當盡情享受的人生觀。

    照片中，陳其邁穿著運動短褲，露出修長的美腿，讓網友一面倒歪樓直呼，「少女腿再現」、「也太纖細修直了吧！！！」、「邁邁的腿也太纖細了吧」、「市長的腿太美了吧」、「市長的腿可以媲美女團了吧」、「這張照片的重點就是腿的部分，選我正解！」、「邁邁的腿好性感啊」、「看來他成功用美腿轉移肚子的焦點了」、「這腿太犯規了」、「而且沒有腿毛？」、「我一直看邁邁市長的美腿」、「讓女生都羨慕的長腿啊」、「這腿.....值得為了這雙腿開一個粉專了」。

    還有網友直呼，「J（這）個就是江湖上傳說已久的又白又漂亮的小腿嗎？」、「是... 我每次看到他的腿都想到某人的... 美白小腿」、「我覺得這樣有點讓人太興奮」、「那個腳踝令人遐想」、「應該tag 韓國瑜 他最愛白白嫩嫩的小腿了」，網友紛紛回憶起前高雄市長韓國瑜今年1月曾自曝他對於「白皙漂亮的小腿」的迷戀，更因癡望著同學「又白又漂亮的小腿」，無心上課因此課業一落千丈。

    不少網友也好奇詢問，「求市長保養腿的秘方!!」、「邁邁市長怎麼保養的腳腳好光滑，教一下」。對此，陳其邁也留言回覆，其實他「沒有特別保養」。

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