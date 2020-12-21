為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台版「N號房」？ 臉書驚見「國中國小色色社團」騙兒少交裸照

    時代力量立委王婉諭。（資料照）

    時代力量立委王婉諭。（資料照）

    2020/12/21 15:17

    〔記者林良昇／台北報導〕立法院社福及衛環委員會今審查法案，時代力量立委王婉諭在質詢時指出，近期在臉書發現幾個名為「國中小男女色色群」、「國中國小色色社團」的私人社團，還要加入社團的人先丟裸照，甚至幾個管理員已是成年人，儼然台版「N號房」。

    立委王婉諭要求衛福部調查

    王婉諭今在立院社福及衛環委員會質詢時指出，這兩天收到許多家長的陳情，表示在臉書上發現了幾個名為「國中小男女色色群」、「國中國小色色社團」的私人社團，還大剌剌直接在簡介上表明要加入社團的人，需要先丟裸照，甚至還被人發現，其中幾個管理員根本就已經是成年人。

    王婉諭指出，這樣的行為已經違反「兒少性剝削法」第36條：「使兒少拍攝裸照」，以及第38條：「散布、播送或販賣兒少裸照」，將可處3年以下有期徒刑，得併科5百萬元以下罰金。

    衛福部保護司答詢時表示，已有知道此事，但目前臉書上案件主要由網路內容防護機構（iWIN）負責，保護司並沒有在網路上做巡邏，需民眾檢舉後才能著手處理。

    王婉諭認為，保護司的回覆令人傻眼，她要求衛福部立即聯繫相關單位，隨即介入調查、處理，避免更多孩子受害，甚至發生兒少性剝削的不法情事。

    王婉諭事後也再次提醒保護司，目前此事已在各家長群組、甚至各大社群間流傳，「國中小男女色色群」還被發現已改名為「男女色色群」。保護司、警政署若不緊急採取相關措施，恐怕更多受害的孩童將被淹沒在私密社團的屏蔽底下。

    王婉諭說，已把目前蒐集到的相關資訊及截圖移交給相關單位，保護司也承諾「立即」要求臉書安全部門處理，阻止這樣噁心、違法的社團繼續危害孩子們的隱私及安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    資安漏洞？ 王婉諭︰國會聯絡人信件竟顯示「從華為手機傳送」
    2020/12/01 17:32

    資安漏洞？ 王婉諭︰國會聯絡人信件竟顯示「從華為手機傳送」
    王婉諭凌晨發文：若人生能重來會選擇那天不要出門…
    2020/09/26 10:22

    王婉諭凌晨發文：若人生能重來會選擇那天不要出門…

    花旗ESG十大建設 再摘菁業獎殊榮
    王婉諭控衛福部逃避監督！吳思瑤：別把部長當「櫻櫻美代子」
    2020/09/13 00:32

    王婉諭控衛福部逃避監督！吳思瑤：別把部長當「櫻櫻美代子」
    殺警案爆監護處分爭議 時力將提修法版本
    2020/05/15 16:50

    殺警案爆監護處分爭議 時力將提修法版本

    大葉大學31週年校慶 轉運站候車亭啟用
    政治今日熱門
    遭酸民洗板「兩個飛彈就能打中共」 賴品妤高EQ反應網狂讚
    2020/12/20 19:43

    遭酸民洗板「兩個飛彈就能打中共」 賴品妤高EQ反應網狂讚

    為蘇偉碩背書又不敢承認錯誤！ 林俊憲：國民黨就是學不會...
    2020/12/20 19:39

    為蘇偉碩背書又不敢承認錯誤！ 林俊憲：國民黨就是學不會...

    共軍稱戰車巷戰演習成功 前政戰學院院長：到台灣是找死
    2020/12/20 21:23

    共軍稱戰車巷戰演習成功 前政戰學院院長：到台灣是找死

    貪食蛇機車遊中壢宣傳罷免投票 王浩宇：尊重
    2020/12/20 20:41

    貪食蛇機車遊中壢宣傳罷免投票 王浩宇：尊重 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播