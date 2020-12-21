台版「N號房」？ 臉書驚見「國中國小色色社團」騙兒少交裸照

時代力量立委王婉諭。（資料照）

2020/12/21 15:17

〔記者林良昇／台北報導〕立法院社福及衛環委員會今審查法案，時代力量立委王婉諭在質詢時指出，近期在臉書發現幾個名為「國中小男女色色群」、「國中國小色色社團」的私人社團，還要加入社團的人先丟裸照，甚至幾個管理員已是成年人，儼然台版「N號房」。

立委王婉諭要求衛福部調查

王婉諭今在立院社福及衛環委員會質詢時指出，這兩天收到許多家長的陳情，表示在臉書上發現了幾個名為「國中小男女色色群」、「國中國小色色社團」的私人社團，還大剌剌直接在簡介上表明要加入社團的人，需要先丟裸照，甚至還被人發現，其中幾個管理員根本就已經是成年人。

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王婉諭指出，這樣的行為已經違反「兒少性剝削法」第36條：「使兒少拍攝裸照」，以及第38條：「散布、播送或販賣兒少裸照」，將可處3年以下有期徒刑，得併科5百萬元以下罰金。

衛福部保護司答詢時表示，已有知道此事，但目前臉書上案件主要由網路內容防護機構（iWIN）負責，保護司並沒有在網路上做巡邏，需民眾檢舉後才能著手處理。

王婉諭認為，保護司的回覆令人傻眼，她要求衛福部立即聯繫相關單位，隨即介入調查、處理，避免更多孩子受害，甚至發生兒少性剝削的不法情事。

王婉諭事後也再次提醒保護司，目前此事已在各家長群組、甚至各大社群間流傳，「國中小男女色色群」還被發現已改名為「男女色色群」。保護司、警政署若不緊急採取相關措施，恐怕更多受害的孩童將被淹沒在私密社團的屏蔽底下。

王婉諭說，已把目前蒐集到的相關資訊及截圖移交給相關單位，保護司也承諾「立即」要求臉書安全部門處理，阻止這樣噁心、違法的社團繼續危害孩子們的隱私及安全。

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