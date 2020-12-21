陳玉珍化妝舞會黑寡婦造型「小露深V」 網驚呼︰怎可能沒男友

國民黨立委陳玉珍參加聖誕化妝舞會，扮演美國隊長的黑寡婦，一身緊身黑衣身V套裝，美豔現身!（圖擷自陳玉珍委員臉書粉專）

2020/12/21 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍參加化妝舞會，一身緊身黑皮衣美艷造型，扮演美國隊長黑寡婦的角色，套裝還小露深V，讓波濤洶湧的好身材一覽無遺，對此，網友也驚呼：「天啊！委員這樣一定很多人追啦，怎麼可能沒男朋友！」

陳玉珍參加由工商建研會所舉辦耶誕化妝舞會，今日在臉書和網友分享一系列角色扮演的的照片，並笑著表示：「在我努力的用『槍』拉票後，入圍票選前十名。」

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她這次無設限地扮演美國隊長中的「黑寡婦」，讓網友稱讚，根本就是「史嘉蕾喬韓珍（森）（美國影星Scarlett Johansson）的諧音」、「氣勢磅礡不輸神力女超人餒！」，也有網友說：「衣服太緊，看得我臉紅心跳！」讓網友十分驚艷！

不過，當然也有一些不領情的網友在下面吐槽：「走鐘者聯盟」、「這是在cos（角色扮演）林益世嗎?」、「衣褲都超級緊繃 」，看來她這次的打扮，又一次成功引發了網友熱議。

其實這已經不是陳玉珍委員第一次穿上深V洋裝大變身了，早在今年8月，她應國民黨台北市議員徐巧芯的邀請，在她的《Youtube》節目《得第1》中，請了專業化妝師替作風一向剽悍的「金門女戰神」進行大改造，她摘下眼鏡、化上濃妝，瞬間化身成溫柔婉約的氣質女神，當時就成功創造了不少話題。

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