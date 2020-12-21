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    桃北市長會 鄭文燦致詞提「水肥」 柯P抓癢、事後打哈欠

    台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦出席北臺區域發展推動委員會第17 屆首長會議暨成果展，席間兩人不時低聲交換意見。 （記者劉信德攝）

    台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦出席北臺區域發展推動委員會第17 屆首長會議暨成果展，席間兩人不時低聲交換意見。 （記者劉信德攝）

    2020/12/21 12:47

    〔記者郭安家／台北報導〕北台區域發展推動委員會今天上午由台北市政府舉辦，北台7縣市首長及代表都出席，而最近爆發桃園、台北市水肥大戰，桃園市長鄭文燦親自出席並利用致詞時間，當面向台北市長柯文哲表示「水肥只佔處理量一點點而已」，反觀桃園處理幫忙台北市處理24萬公噸各式廢棄物，呼籲區域責任共同承擔、台灣會更有競爭力。

    尷尬是，鄭文燦致詞期間，柯文哲的右手插入西裝外套抓癢許久，鄭文燦致詞結束後眾人紛紛掌聲，但柯文哲並未鼓掌。而記者會後，眾人上舞台排排站留影，台上的鄭文燦、各縣市首長們堆出笑容，柯文哲卻板臉孔、一臉嚴肅無笑容，會後柯文哲還打哈欠，讓媒體捕捉鏡頭；接著柯文哲主動和苗栗縣副縣長鄧桂菊、新竹縣長楊文科握手，不理背後的鄭文燦。

    稍早鄭文燦抵達台北市政府大門，被媒體包夾問水肥案今天是不是會有協調結果？會跟柯市長好好協調？和柯見面會不會尷尬？有人建議2022你滿適合選台北市長？怎麼看英德餐敘後，賴清德參選2024年總統呼聲高？但鄭文燦不發一語，步入會場，與現場來賓等待柯文哲下樓。稍晚抵達現場柯文哲也被媒體包夾追問此事，一樣不發一語

    柯文哲進場時，右手微微舉到腰際，看似要與人握手狀，柯還走過第一排來賓前方，現場只有新竹市副市長沈慧虹禮貌性起身，但柯文哲的右手並未伸向沈慧虹，而是繼續走到自己的座位處，並和座椅上的鄭文燦握手，但柯文哲就坐後，沒和鄭文燦寒暄，反而是和另一側相隔一個座位的新北市副市長陳純敬寒暄。

    柯文哲到場才近2分鐘，鄭文燦就忍不住柯文哲咬耳朵講事情，柯文哲回話之餘，手一下子揮著大會手冊、又抓頭髮、邊說話手邊比劃，在手冊上比劃完後，就結束話題。電子小提琴正妹樂團Divas開場表演，鄭文燦又把握機會，拍一下柯文哲的腿，繼續咬耳朵講事情，但直到正妹小提琴手走到兩人面前，才讓兩人停止講話，欣賞表演。

    稍後致詞的新北市副市長陳純敬致詞表示，國土規劃是理想上位計畫，最近發生幾件區域的問題，他覺得應該是有資源應該去支持沒資源的、有能力的去扶助沒能力的；廢棄物、垃圾處理，相信除了新北，其他縣市可能資源、預算問題、過去發展還沒到這地步，所以希望大家也能一起解決。

    最後一位致詞的鄭文燦提到，未來說不定借書可以北北桃，目前新北與桃園桃有借書合作，說不定可以跟台北市等來合作；但鄭接著指出，很多責任要共同承擔，包括大家關心的垃圾處理、廢棄物處理，以大區域範圍承擔會更有效率，也可以創造多贏。

    鄭文燦還表示，剛剛進入會場被媒體問及水肥問題，水肥只占處理量一點點而已，桃園400多家處理廠跟資源化工廠，處理北是、新北的汙泥、廢輪胎、日光燈管、寶特瓶、廢木料、各種醫療廢棄物，桃園市處理北市的部分大概24萬公噸、處理新北市大概58萬公噸，要區域責、共同承擔，朝向區域共同治理，相信台灣會更有競爭力。

    台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦出席北臺區域發展推動委員會第17屆首長會議暨成果展，兩人在入場時握手致意。 （記者劉信德攝）

    台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦出席北臺區域發展推動委員會第17屆首長會議暨成果展，兩人在入場時握手致意。 （記者劉信德攝）

    台北市長柯文哲（左）、桃園市長鄭文燦（右）21日出席北臺區域發展推動委員會第17 屆首長會議暨成果展，並在國發會副主委游建華（中）。（記者劉信德攝）

    台北市長柯文哲（左）、桃園市長鄭文燦（右）21日出席北臺區域發展推動委員會第17 屆首長會議暨成果展，並在國發會副主委游建華（中）。（記者劉信德攝）

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