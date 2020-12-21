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    賴峰偉就職2週年拉一級主管巡迴澎湖找「亮點」 外界質疑規劃

    台灣第一碑沈有容古碑，澎湖縣政府積極申請國寶保存。（記者劉禹慶攝）

    台灣第一碑沈有容古碑，澎湖縣政府積極申請國寶保存。（記者劉禹慶攝）

    2020/12/21 12:42

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉就職滿2週年，又搞「滾動式管理」，勞師動眾將一級主管拉出戶外，巡迴澎湖各地找「亮點」，但是不少所謂亮點，都已是陳年舊聞，卻造成縣府沒大人、合橫國小半日課程停擺，讓外界覺得幕僚單位規劃有問題。

    賴峰偉就職滿2週年，將施政重點放在「澎湖好行」，再造訪天后宮，宣示支持台澎第一碑「沈有容諭退紅毛番韋麻郎」申請國寶，並接續走訪合橫國小轉型澎湖第一所公辦公營實驗小學揭牌及澎湖領先全國首創老人餐食使用環保餐盒。這樣的行程縣府集體動員，耗費人力物力，宣傳效果則見仁見智。

    首先號稱全台最古老石碑「沈有容諭退紅毛番韋麻郎」，是明朝萬曆32年（1604）明荷戰爭沈有容諭退荷人立碑紀念，此碑做為澎湖天后宮可考年代最早之證據，文資局正委託中央研究院進行國寶價值評估作業，縣長賴峰偉帶動宣示支持石碑成爲國家珍寶。

    合橫國小則是澎湖第一所公辦公營實驗小學，學校以「海洋教育」為主軸，學期都接近尾聲了，才舉行揭牌儀式，議長劉陳昭玲、立委楊曜、縣議員李添進及西嶼鄉長許月里都前往共襄盛舉；至於澎湖縣政府力推的環保餐盒，目前已有西衛、興仁、湖東、小赤、大池及花嶼社區發展協會等6社區使用，每日服務近970人次，估計年減41萬紙餐盒，約161座101大樓高度。縣議員魏長源、宋昀芝都到場與長者同樂。

    台灣第一所海洋實驗小學合橫國小，舉行揭牌儀式。（記者劉禹慶攝）

    台灣第一所海洋實驗小學合橫國小，舉行揭牌儀式。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府積極推動不銹鋼餐盒，白沙小赤社區率先推動。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府積極推動不銹鋼餐盒，白沙小赤社區率先推動。（記者劉禹慶攝）

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