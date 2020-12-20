蘇偉碩批衛福部「渣男行為」 明早赴AIT抗議

醫師蘇偉碩（見圖）今下午再批衛福部的告發是「渣男行為」，「歡迎來告」。（記者方志賢攝）

2020/12/20 17:48

〔記者方志賢／高雄報導〕醫師蘇偉碩發表反萊豬言論，被衛福部告發違反食安法，原25日應赴警局說明，檢方今告知警方取消；蘇偉碩下午證實，已接獲警方通知，案件移轉地檢署，25日晚間10點的傳訊暫不用去，但他再批，衛福部的告發是「渣男行為」，「告發後就不理」，不僅讓警察單位背黑鍋，還製造寒蟬效應。

蘇偉碩發表萊克多巴胺毒性是搖頭丸的250倍等言論，遭衛福部依散布不實訊息，向警政署告發，刑事局受理偵辦，通知傳訊蘇偉碩未到案，函交高市警局三民二分局偵辦，原定25日晚間10點傳訊，警方今接獲檢方通知傳訊取消。

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蘇偉碩今下午在三民區住處附近受訪表示，中午接到三民二警分局長黃文哲電話通知，此案件已移轉給地檢署，25日晚間10點的傳訊暫時不用去。蘇說此案屬於食安法的範圍，本來就是地檢署偵辦管轄，交由警察單位告發，本來就是不對的，「只是要製造寒蟬效應」。

蘇偉碩批衛福部的告發是「渣男行為」、「告發後就不理」，結果警察單位背黑鍋，害他們被罵「查水表」，結果繞了一圈還是回到地檢署偵辦，衛福部的做法，他非常不能認同。

蘇偉碩強調，他已把許多科學證據交給衛福部，也請衛福部與美國溝通，讓美國人諒解台灣為何反對萊豬進口，「民間反瘦肉精毒豬聯盟」明天上午11點，也要前往台北內湖區的美國在台協會（AIT）台北辦事處，邀請美在台協會處長及美國科學家對萊克多巴胺的健康風險進行台美的科學對話。

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