林姿妙施政總報告 陳文昌批蘇貞昌是在「騙」

宜蘭縣長林姿妙回應，中央絕對沒有騙，很感謝中央關心宜蘭。（記者林敬倫攝）

2020/10/21 19:25

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣議會今舉行開幕式，縣長林姿妙於下午進行施政總報告；民進黨籍縣議員陳文昌語出驚人，除批評林姿妙的施政報告比「工作報告」還不如，還批評行政院長蘇貞昌這次來宜蘭不知在說什麼，沒有拍板高鐵延伸宜蘭，是在「給你（林姿妙）騙」、「給你唬」；林姿妙回應，中央絕對沒有騙，很感謝中央關心宜蘭。

蘇貞昌19日來到宜蘭視察，聽取報告後，同意並核定「宜蘭鐵路高架化」的可行性計畫，讓全案取得重大突破；但高鐵延伸宜蘭案，蘇貞昌僅說，就整體效益，應該是高鐵比北宜直鐵來得好，不過，還要經過專案整體評估，如果可行，「我也非常樂觀其成」，態度相對曖昧。

請繼續往下閱讀...

陳文昌今在縣長施政總報告時，先痛批林姿妙的報告，比工作報告還不如，像是在念經，他認為，縣長應該是當縣政的開創者，但林姿妙根本是中央派駐東部宜蘭辦公室的主任，僅是一個執行者。

隨後陳文昌話鋒一轉，突然語出驚人，他說，這次蘇貞昌來宜蘭，林姿妙認為說要感謝，但他認為根本聽不懂蘇貞昌在說什麼，在「給你騙」、「給你唬」，這次他以為蘇貞昌就是要來拍板讓高鐵定案，提送環評，結果也不是，只宣布核定高架可行性計畫。

陳文昌說，但高架進度比高鐵還慢，高鐵免可行性評估，進入綜合規劃，但現在卻先說高架，他說，鐵路高架是國家重大建設，建設經費當然要由中央負擔，地方要負擔54億，他覺得這是不必要，所以中央是在「給你騙」、「給你唬」。

「院長絕對沒有要騙！」林姿妙回應，很感謝院長關心宜蘭的建設，這應該要歡喜才對，宜蘭縣塞車嚴重，院長可以這樣誠心誠意要解決宜蘭的交通問題要感恩，但她還是會繼續為宜蘭爭取經費。

至於施政總報告遭到批評，林姿妙說，縣府都很認真在做，宜蘭縣是有在提升，這也就是為什麼天下雜誌評選，宜蘭是最宜居、幸福的城市，當然議員希望宜蘭縣更好，她也是希望宜蘭縣更好。

民進黨籍縣議員陳文昌語出驚人，除批評林姿妙的施政報告比「工作報告」還不如，還批評行政院長蘇貞昌這次來宜蘭不知在說什麼，沒有拍板高鐵延伸宜蘭，是在「給你（林姿妙）騙」、「給你唬」。（記者林敬倫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法