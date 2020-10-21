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    北市府231億「祖產」剩25億 徐弘庭問柯「算不算敗家子？」

    北市議員徐弘庭指出，台北市政府明年的歲計賸餘估約25億，較歷任市長卸任時至少231億相去甚遠，批柯文哲招商能力極差，導致現金流不足，質疑柯文哲將「祖產拿去還債」。（資料照，記者廖振輝攝）

    北市議員徐弘庭指出，台北市政府明年的歲計賸餘估約25億，較歷任市長卸任時至少231億相去甚遠，批柯文哲招商能力極差，導致現金流不足，質疑柯文哲將「祖產拿去還債」。（資料照，記者廖振輝攝）

    2020/10/21 17:24

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今赴台北市議會進行施政及總預算案報告，北市議員徐弘庭指出，台北市政府明年的歲計賸餘估約25億，較歷任前朝市長卸任時至少231億相去甚遠，批柯文哲招商能力極差，導致現金流不足，質疑柯文哲將「祖產拿去還債」，恐讓下任市長沒錢可用，「祖產沒了，算不算敗家子？」

    柯文哲表示，此為邏輯問題，若錢不夠用當然優先使用歲計賸餘，待用完才去舉債，畢竟「台北市政府沒有借不到錢的問題。」至於最後會留多少錢給下任市長？柯說，因今年北市府的支出擴大，須待明年5月審視今年預算執行情況才能計算。

    徐弘庭質詢時指，歲計賸餘為年度稅收結算，外界常戲稱為「祖產」，北市的各項稅收、罰款皆增加，但開發投資案減少，顯見柯市府招商能力極差，而前市長陳水扁卸任時歲計賸餘有354億、馬英九卸任則有293億、郝龍斌則留231億，但柯市府至明年約僅剩25億，照此下去，「祖產都沒了，算不算敗家子？」

    徐弘庭認為，若追求當「還債市長」，但卻不留現金流，會被稱作「沽名釣譽」，強調負債並非罪惡，舉例營運公司沒有現金流比較危險，若柯文哲選擇把祖產都拿去還債，這不僅是財政及行政紀律問題，也有政治道德風險，歲計賸餘僅25億對下任市長太不厚道。

    柯文哲則一再強調「這我們都知道啦」，市府內部皆有討論過，應該等錢用完再來舉債；面對徐弘庭追問準備留多少「祖產」給下任市長，柯文哲稱，仍須視今年預算執行結果才能進一步計算。

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