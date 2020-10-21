北美館展稱斷交國「冷血動物」 游淑慧批如恐怖情人

台北市立美術館現正展出《秘密南方：典藏作品中的冷戰視角及全球南方》，其中作品《哀敦砥悌》呈現與台斷交國家名、斷交日期，並配上一句負面成語，引發爭議。（北市議員游淑慧提供）

2020/10/21 17:16

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市立美術館現正展出《秘密南方：典藏作品中的冷戰視角及全球南方》，但北市議員游淑慧接獲民眾陳情，稱現場展品將與我斷交國冠上負面成語，如巴拿馬為「冷血動物」、馬拉威是「賣友求榮」等，質疑醜化他國的行徑宛如恐怖情人，不僅不利台灣外交，更造成負面教育。

北美館表示，該作品《哀敦砥悌》為英文Identity（意指身分認同）的音譯，由藝術家梅丁衍創作，使用「患難與共」、「情隨事遷」等詼諧語法，呼應台灣政治現實不斷經歷變動的處境，並以反諷方式呈現部份人民心聲，不代表國家集體意識。有關外界意見，館方將轉知梅丁衍作為參考。

請繼續往下閱讀...

從游淑慧提供的照片見，牆面上掛的藝術品，分以紅、黑、綠色布掩蓋，上頭則印有與台斷交國家名、斷交日期，並配上一句負面成語；稱巴拿馬為「冷血動物」、馬拉威是「賣友求榮」，薩爾瓦多則是「恩斷義絕」、索羅門群島「鐵石心腸」、南非共和國「情斷緣絕」等。

游淑慧表示，雖尊重藝術家的創作自由，但在北美館展出如此內容，對台灣外交工作恐有害無益，儘管我與這些國家在外交關係上有變動，但仍可能存在實質經貿互動，且若讓該國人民看到、或未來爭取復交，該情何以堪？且加深台灣民眾、學童仇外心態，又有何益處？

游淑慧批，第一時間詢問北市府文化局及北美館，竟獲得「這是藝術」的答覆，事後北美館再發的聲明則將責任皆推給創作者；游淑慧強調，尊重藝術家創作、評論及言論自由，但公共場館展出涉及批評他國的作品是否妥當，北美館應檢討。

據北美館的展覽介紹影片，梅丁衍自述創作理念，是從中華民國的外交問題探討身分認同觀念，處理過程難免遇到斷交、建交問題，希望作品的美學意義不只是現場討論或策展人說法，而是再究與現實間的密切微妙關係。

台北市立美術館現正展出《秘密南方：典藏作品中的冷戰視角及全球南方》，其中作品《哀敦砥悌》呈現與台斷交國家名、斷交日期，並配上一句負面成語，引發爭議。（北市議員游淑慧提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法