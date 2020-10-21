核二除役計畫通過 侯友宜：若沒核安民眾惶惶不得終日

新北市長侯友宜。（記者陳心瑜攝）

2020/10/21 12:23

〔記者陳心瑜／新北報導〕原能會昨天審查通過核二廠除役計畫，位於新北市萬里區的核二廠一號機及二號機，分別將於明年12月27日及2023年3月14日停止運轉，新北市長侯友宜今天在市政會議後受訪回應，除役過程一定要注意核安，若沒有核安，新北市居民將惶惶不得終日，核安審查過程須嚴格把關，像是環評以及逕流廢水污染削減計畫等，確保核二除役的安全，讓民眾安心。

侯友宜說，除役是大方向，至於所有除役過程和細節，一定要落實嚴格管理，在審查過程嚴格把關。

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