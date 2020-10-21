質疑學姊回鍋是黑箱 戴于文嗆王世堅「勿淪政治打手」挨告不起訴

「學姊」黃瀞瑩今年2月回鍋台北市政府擔任副發言人職務。（資料照）

2020/10/21 11:04

〔記者陳慰慈／台北報導〕台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩去年12月因參選民眾黨不分區立委請辭，今年2月又回鍋擔任副發言人，「柯黑」議員王世堅質疑有內定之嫌，北市府副發言人戴于文在王的臉書留言，因提及：「不要淪為政治打手」，挨告誹謗罪，台北地檢署調查認為戴沒有誹謗意圖，將戴處分不起訴。

今年2月10日，黃瀞瑩因未選上民眾黨不分區立委，回鍋擔任北市府副發言人，薪水也從5萬多加到6萬多，王世堅受訪時認為，公布招聘日期只有3天，有內定之嫌，顯示台北市長柯文哲是「只要柯喜歡有什麼不可以」、「朕即天下」，這種心態要不得。

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事後北市府副發言人戴于文澄清為錯誤資訊，解釋市府開出兩個主任研究員缺，黃的職缺在2月4日至6日公告截止，都是依法依程序公告辦理徵才，有4位求職者投履歷，其中1位書面審查不符，黃與另2人排序，黃是第一。

此外，戴于文更在王世堅臉書留言，指王「發言前未先查核事實」、「看見黑影就開槍」、「議員之責淪喪至此，可憐啊」，並要王「謹慎發言、潔身自愛，不要淪為政治打手」，王因而不滿提告。

檢方認為，戴只是想說明聘用人員的法定程序，沒有誹謗的意圖，因此將戴不起訴。

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