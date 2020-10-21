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    強化後備戰力》國防部：先撥配105榴砲 CM11、M113戰甲車逐年轉

    為強化後備部隊戰力，國防部宣佈：主戰裝備的戰（甲）車配合M1A2T戰車接裝、M60A3戰車性能提升、輪型戰車籌建及雲豹甲車接裝期程，將CM11戰車、M113甲車等現役裝備逐年由常備轉列，充實後備打擊群。圖為國軍現役主力CM11戰車。（資料照）

    為強化後備部隊戰力，國防部宣佈：主戰裝備的戰（甲）車配合M1A2T戰車接裝、M60A3戰車性能提升、輪型戰車籌建及雲豹甲車接裝期程，將CM11戰車、M113甲車等現役裝備逐年由常備轉列，充實後備打擊群。圖為國軍現役主力CM11戰車。（資料照）

    2020/10/21 10:04

    〔記者羅添斌／台北報導〕為強化後備部隊戰力，國防部宣佈，主戰裝備的戰（甲）車配合M1A2T戰車接裝、M60A3戰車性能提升、輪型戰車籌建及雲豹甲車接裝期程，將CM11戰車、M113甲車等現役裝備逐年由常備轉列，充實後備打擊群。火砲部分將立即撥發現有庫儲的105口徑榴砲及各式迫砲，並管制基地待修品逐年翻修補充。

    國防部明天將向立院外交國防委員會提出強化後備戰力的專案報告，國防部在專案報告內容中宣佈，為提升後備部隊武器裝備性能，詳實檢討裝備現況，本著「常後一致」原則，依「裝備調撥與修製」、「建案籌購」及「庫儲設施整建」等項執行，規劃相關做法。

    國防部指出，主戰裝備部分：戰（甲）車配合「M1A2T戰車接裝、M60A3戰車性能提升、輪型戰車籌建及雲豹甲車接裝期程，將CM11戰車、M113甲車等現役裝備逐年由常備轉列，充實後備打擊群。火砲部分，將立即撥發現有庫儲之105口徑榴砲及各式迫砲，並管制基地待修品逐年翻修補充。

    國防部同時表示，一般裝備的步槍、手槍及戰鬥個裝採建案籌補方式全面換裝，換裝期間檢討庫儲，並優先補實新編第一類步兵旅及後備打擊群；其餘裝備依「常備轉列、徵購徵用」原則獲得。

    國防部說，裝備調撥及修製仍無法滿足的裝備品項，檢討專案預算匡列，優先納入五年兵力整建計畫，採分年籌建方式獲得。

    為強化後備部隊戰力，國防部宣佈：主戰裝備的戰（甲）車配合M1A2T戰車接裝、M60A3戰車性能提升、輪型戰車籌建及雲豹甲車接裝期程，將CM11戰車、M113甲車等現役裝備逐年由常備轉列，充實後備打擊群。圖為M113甲車。（資料照）

    為強化後備部隊戰力，國防部宣佈：主戰裝備的戰（甲）車配合M1A2T戰車接裝、M60A3戰車性能提升、輪型戰車籌建及雲豹甲車接裝期程，將CM11戰車、M113甲車等現役裝備逐年由常備轉列，充實後備打擊群。圖為M113甲車。（資料照）

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