軍情局退役3將校涉共諜案 張超然聲押禁見 岳志忠、周天慈各15萬交保

被質疑遭中方吸收或提供情報，軍情局退役上校張超然（見圖右）20日晚間被調查局國家安全維護工作站移送北檢複訊。（記者羅沛德攝）

2020/10/21 06:23

〔記者錢利忠／台北報導〕國防部軍事情報局五處前少將處長岳志忠、上校張超然、周天慈等3人退役後，疑被中國國家安全部吸收，在台發展共諜組織及提供情報；台北地檢署昨指揮調查局國家安全維護工作站，約談並搜索3人住處，今凌晨訊後考量張超然涉犯重罪且有逃亡及串證之虞，依違反國家安全法等罪將他聲押禁見；岳志忠及周天慈各諭令15萬元交保。

張超然昨天深夜被帶往北檢訊問時，被記者問到是否要澄清？他回說：「我要澄清什麼？我是台灣第一個特務，是赫赫有名的大特務，六四天安門的時候，就我一個人在大陸，我是國家派去大陸工作的，保衛台灣的安全，退役也可以的。」被問到有沒有被吸收？他則回說：「吸收個屁。」

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檢調調查，3人從軍情局退役，熟知資通電軍相關業務及部署，尤其岳志忠更曾任軍情局下轄規模最大的「五處」處長，熟悉對解放軍情報研析及佈建台商與中生滲透的情報業務；國安單位偵監後，懷疑3人被中方吸收，除涉拉攏同袍加入組織，也不排除有交付軍情部署或人事機密給中方的嫌疑。

檢調獲報，自2013年至2018年，3人多次引薦昔日軍情局同袍赴中，並疑似交付情報給中方；其中，岳志忠赴中7次、張超然2次、周天慈1次。中方最感興趣的情報，莫過於國軍對解放軍海、空軍主力的情蒐，以及台灣對中國的情報佈建網絡，相關情報也牽動中方對台部署。

3人於2013至2014年間，以及2016至2018年間，先後以邀約旅遊之名引薦軍情局退役傅姓及王姓上校赴中，王男在前國安局長薛石民於軍情局長任內時，曾擔任薛辦公室上校主任；不過傅、王二人並未被吸收，昨僅列證人約談，訊後均獲請回。

3人裡最早赴中的張男，先邀傅男赴中，並在餐宴上引薦中方情治人員。2016至2018年間，張、周另邀岳男赴中，因岳男曾任五處處長，成為中方首要拉攏的對象。之後岳男另獨自赴中6次，還涉接受周男委託代其交付文件。張、周於2016至2017年間，另介紹軍情局上校退役的王男赴中。

依「國家情報工作法」卅條規定，洩漏或交付情報可處7年以上徒刑。刺探或收集情報也可處3年以上、10以下徒刑。情報人員或情報協助人員觸法，可加重2分之1刑期。 另比較新舊「國安法」規定，發展共諜組織，舊法僅能判5年以下徒刑，得併科100萬元以下罰金；鑑於共諜案屢屢輕判，催生出國安法修正條文，替中國發展組織可處7年以上徒刑，得併科1億元罰金；軍公教若犯內亂、外患等罪並經判刑確定，將剝奪退休俸，已領者則追繳。

被質疑遭中方吸收或提供情報，軍情局退役少將岳志忠（見圖左）20日晚間被調查局國家安全維護工作站移送北檢複訊。（記者羅沛德攝）

被質疑遭中方吸收或提供情報，軍情局退役上校周天慈（見圖）20日晚間被調查局國家安全維護工作站移送北檢複訊。（記者羅沛德攝）

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