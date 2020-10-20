東沙軍包機「被返航」後 副參謀總長搭運輸機飛抵東沙

李廷盛中將（右）慰勞駐東沙島官兵。畫面之中有身穿虎斑迷彩的陸戰隊官兵入鏡（後方）。（軍聞社）

2020/10/20 17:47

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立榮航空一架「軍包機」本月15日上午飛往東沙島途中，遭香港以「26000呎以下有危險活動」為由，禁止其進入香港飛航情報區。在此事發生後，副參謀總長李廷盛中將今日搭乘國軍一架C-130運輸機，飛往東沙島慰勞官兵，國軍官媒「軍聞社」更公開發布李慰勞與島上海巡官兵，一同和C-130運輸機合照的訊息，具有象徵意味。

東沙島防務主要由海巡署官兵負責，這批官兵受過海軍陸戰隊相關訓練，在台海、南海局勢趨於緊張後，國軍今年6月亦派海軍陸戰隊99旅官兵到該地移訓。值得注意的是，「軍聞社」發布2張照片，李廷盛等人與C-130運輸機合照時，入境者多是海巡署官兵，但另1張照片紀錄李廷盛鼓勵駐島官兵時，則有身著海軍陸戰隊「虎斑迷彩」的官兵入鏡。

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「軍聞社」今日報導指出，李廷盛今日視察東沙防務，並代表國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光對國軍官兵戮力戰訓本務，發揮聯合作戰精神，共同守護國家安全的辛勤付出，表達高度肯定與嘉許。且李廷盛和海巡署主任秘書滕永俊今日搭乘空軍C-130運輸機前往東沙，聽取任務簡報、視導設施、與官兵互動並犒賞官兵辛勞。

李廷盛在工作指導時，先肯定官兵於東沙捍衛我國領土、領海及領空安全，並強調「聯合作戰首重溝通與協調」，應利用平日戰備演練時機，建立聯合作戰機制，並發揮聯合情監偵作為，掌握關鍵海空域動態，以達料敵機先、早期預警的目標。

李廷盛表示，「一定要把官兵照顧好」，再精良的武器裝備都需要靠「人」來操作，部隊人力素質決定戰爭勝敗關鍵，各級幹部務必做好心輔工作，掌握官兵心緒狀況，協助解決「急、難、病、痛、苦」等問題，發揮領導統御，凝聚單位團結向心，確保部隊純淨與戰力。

李廷盛中將慰勞駐東沙島官兵並與C-130運輸機合影。（軍聞社）

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