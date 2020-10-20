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    首頁　>　政治

    質疑社子島、南鐵自救會「同批人」 陳政忠批政治抗爭凌駕專業

    北市議員陳政忠（右）批南鐵抗爭與社子島自救會皆「同一批人」，阻礙開發進度；北市府地政局長張治祥（左）表示，社子島開發進度尚在市府掌握中，預計最晚明年6月將區段徵收計畫提報內政部。（記者鄭名翔翻攝）

    北市議員陳政忠（右）批南鐵抗爭與社子島自救會皆「同一批人」，阻礙開發進度；北市府地政局長張治祥（左）表示，社子島開發進度尚在市府掌握中，預計最晚明年6月將區段徵收計畫提報內政部。（記者鄭名翔翻攝）

    2020/10/20 17:11

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市社子島開發案正進入二階環評，但支持、反對派雙方依然僵持不下；台北市議員陳政忠今質疑，社子島自救會成員與台南鐵路地下化抗議者為「同一批人」，抗爭已高度政治化，扼殺社子島居民的聲音，呼籲台北市政府讓環評回歸專業審議，並速於明年4月提報區段徵收計畫，5月即可編列相關預算，達到居民對開發的期待。

    北市府地政局長張治祥表示，社子島開發進度尚在市府掌握中，預計最晚明年6月將區段徵收計畫提報內政部，對於議員要求提前至4月，將持續努力；環保局指，已將上次環評會要求說明生態社子島內涵、引進產業規劃、照顧弱勢等內容，由土地開發總隊於本月底將相關回應送環評會續審。

    陳政忠認為，北市府依內政部都市計畫委員會要求，逐戶列管2018年前存在的住戶、工廠，並承諾可戶戶安置，對於不願參加區段徵收的所有權人也皆剔除，但至今仍因少數反對派的抗爭，使全案原地踏步。

    陳政忠批，近期的南鐵抗爭與社子島自救會皆同一批人，特定學者將「土地正義」大旗涵蓋全台各開發案，到處抗爭，使社子島開發案被高度政治化，扼殺居民表達權益空間，也阻礙社子島為下一代追求舒適、健康生活的權利，憂心若市府不加速開發時程，「社子島恐死在2024年總統大選的政黨惡鬥之中。」

    張治祥說，對於當前僵局感到遺憾，坦言仍有努力不足之處，將持續向民眾說明清楚；環保局則強調，開發總隊針對上次環評決議於本月底提出說明後，14位府外委員秉持專業進行審議，環保局盡力予以程序協助。

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