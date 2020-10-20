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    首頁　>　政治

    教育廣播電台吹捧習近平政策 陳柏惟︰淪中國大外宣

    台灣基進立委陳柏惟今日受訪批評，如果廣播講述新聞事件方式，只講中國人愛聽的話，不管你有沒有主觀犯意連結，都有可能造成替中國做大外宣的效果。（資料照）

    台灣基進立委陳柏惟今日受訪批評，如果廣播講述新聞事件方式，只講中國人愛聽的話，不管你有沒有主觀犯意連結，都有可能造成替中國做大外宣的效果。（資料照）

    2020/10/20 14:59

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕教育部所屬國立教育廣播電台「法廣」（RFI）新聞節目，以北京腔播報台灣相關新聞，不時出現「捧中貶台」中共主旋律觀點，更有吹捧中國領導人習近平政策的大外宣等內容，讓收聽民眾誤以為轉到匪波頻道。台灣基進立委陳柏惟今日受訪批評，如果廣播節目講述新聞事件方式，只講中國人愛聽的話，不管你有沒有主觀犯意連結，都有可能造成替中國做大外宣的效果。

    陳柏惟談及，不管是youtube也好，或網路媒體也好，甚至是廣播媒體頻道，對於國際新聞的媒體識讀能力如果降低，或只是長期習慣用抄的，或者只講「抖內者」愛聽的話，就有可能會變成中國大外宣的傳播窗口。

    陳柏惟指出，今天不管是透過引用法廣國際新聞方式，或轉播特定的國際新聞媒體，如果講述新聞事件方式，只講中國人愛聽的話，不管你有沒有主觀的犯意連結，有可能造成替中國做外宣的效果。

    陳柏惟說，今天這個事件，還沒辦法確定背後的犯意如何，但是不管用北京腔或中國觀點，若是只講中國喜歡聽的話，就已經造成某種程度摧毀民主制度的一個效果。教育廣播電台是跟政府直接相關的，不管是教育部或文化部對於出現這樣行為，必須嚴厲禁止及檢討。

    教育廣播電台稍早回應，對於同步轉播之法廣節目內容不合適事宜，經審酌後，自昨晚7點起暫停轉播法廣節目。

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