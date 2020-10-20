中國撤告！ 斐濟承諾將派員協助我外館未來活動

外交部長吳釗燮20日受訪表示，欺負善良台灣，不會讓中國復興偉大，對於中國不理性作法要討回公道。（記者劉信德攝）

2020/10/20 14:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國外交人員日前闖入我駐斐濟代表處國慶酒會，遭阻時暴力相向導致我外館人員受傷腦震盪。據了解，斐濟外交部介入斡旋下，在我方提告前、中方已經撤告，使事件告一段落。外交部今則表示，我方雖尚未提告、但已完成必要程序，若中國還有任何不利舉措，絕不妥協將追究到底。另，斐濟政府也已承諾派員協助我外館未來公開活動，外交部對此表達感謝。

中國暴力硬闖我斐濟國慶酒會，流氓外交震驚國際。中國施行暴力後又提告誣賴我外館人員，不過據了解，中國方面在斐濟斡旋下，昨已撤告。

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外交部今天下午針對案件後續處理發布說明指出，本案自始，我方即向斐濟警政署完整說明案發經過並要求處理，同時向斐濟外交部提出節略，對中方舉措表達嚴正抗議，並要求斐方秉公處理。

外交部並說，中方滋擾引發國際爭議，斐濟外交部積極介入處理，對於斐國外交部公正處理本次爭議事件，確保我駐館的權益，外交部表示尊重。外交部也提到，斐濟政府承諾將派員協助我國駐館後續公開活動，避免再度發生滋擾，外交部表示感謝。

外交部同時補充，我方已正式向斐國警政署備案，完成提告前的必要程序。我方雖尚未提告，但倘中方續有任何對我方不利舉措，或持續散布不實訊息，我方絕不妥協，必將追究到底。

外交部說，中國外交部門這次在斐濟的粗暴行為，已引起國內不分黨派的憤慨；而國際社會對中國「戰狼外交」也普遍反感，外交部再度呼籲中國外交部門，應深切自我檢討。

我國駐斐濟代表處面對情勢相對艱辛，然而我前線外交人員將以最妥善方式，持續堅守外交崗位，維護國家尊嚴。外交部也將繼續作為我駐外同仁的後盾，捍衛國家利益。

此次斐濟事件暫告段落，對於先前超過十天的沉默處理，涉外人士說，斐濟是重要外館、漁業資源豐富，許多漁民都會前往相關海域，雖在中國壓力下，去年降我外館層級，整體對我而言是艱困地區，但近來新任代表黎倩儀努力經營，雙方關係有所改善，加上外交事件本應優先以外交方式解決，才沒有在第一時間公開此案。

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